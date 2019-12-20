折疊式手機及雙螢幕NB等新應用為軸承產業帶來新商機，兆利(3548)在台灣及泰國等東南亞地區設廠擴產搶進，預估今年及明年資本支出將逾10億元，隨著新產品及新產能挹注，兆利樂觀看待明年營運，兆利董事長劉光華表示，明年會比今年好，營收成長幅度將優於今年。

兆利產品主要應用在NB、Monitor，由於NB及Monitor屬成熟產業，讓兆利近幾年營收成長趨緩，不過公司透過降低製造成本及控管營運費用來拉升公司產品毛利率及獲利，今年前3季稅後盈餘為3.71億元，年成長9.44%，每股盈餘為6.18元，累計前11月合併營收為53.09億元，年成長1.95%。

三星及華為先後推出折疊式手機，美系大廠亦推出雙螢幕NB，新應用為軸承產業帶來新商機。近兩年努力分散客戶及產品的兆利看好折疊式手機及雙螢幕前景，成立專屬團隊投入研發，目前已有1家大陸手機品牌客戶積極與兆利互動，公司亦與客戶開發雙螢幕NB，新產品佈局可望自明年逐漸顯現。

兆利總經理張台沅表示，由於公司產品所屬產業為成熟產業，如：NB產業年成長幅度約正負3%，讓公司營運較為平穩，現在有智慧型手機及雙螢幕NB等不同產業及新產品可以切入，由於這些產業有想像空間，因此公司也積極投資擴產，除今年花6億多元買一棟廠房，並計畫跟隨客戶在泰國及越南設廠，預估今年及明年資本支出將超過10億元，對公司未來營運深具信心。

儘管第4季進入傳統淡季，但因今年農曆年較早，客戶提前備貨，兆利預估，第4季與第3季差不多，但將低於去年同期。

此外，兆利計畫在明年增設一支燒結爐，預計明年第2季到第3季加入，加上原有的7支爐，屆時將有8支爐，以因應客戶需求。

(時報資訊)