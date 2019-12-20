喬山（1736）20日董事會通過收購日本朝日集團旗下富士醫療器（Fujiiryoki）公司60％股權，收購金額62.41億日圓，將在2020年2月進行股權交割，喬山集團將與朝日集團攜手合作，並透過橫向整合，將Fujiiryoki品牌帶到世界舞台。

日本富士醫療器是按摩椅的發明者，全世界第一台按摩椅，就是在1954年誕生於日本大阪的富士醫療器，並取得日本厚生省頒發世界遺產證書，以表彰其發明的特殊貢獻與地位。

富士醫療器具有業界領先的產品開發水平和品牌實力，是日本最大的按摩椅品牌，並得到「日經BP Consulting」調查評選為日本千大消費性品牌之一。

據估算，全球健身器材市場規模約55億美元，而按摩椅全球市場規模亦有42億美元。從全球市場來看，按摩器材產業穩定增長，近十年市場規模增速約8％～10％，亞洲仍然是第一大市場，包括中國、日本及韓國等市場的按摩椅商機很夯，但值得關注的是近二年歐美市場成長迅速，尤其是美國市場已進入高速成長期。

喬山看好全球按摩器材市場的發展潛力，2016年由按摩椅事業體CEO吳旭亞，帶領團隊進駐日本，直接貼近高端技術集中的日本按摩椅市場，對於按摩椅相關的技術及市場進行深入的研究與掌握，在日深耕有成，成為本次股權收購成功的幕後功臣。

由於成為全方位健康解決方案的提供者，將是喬山的長期策略之一。尤其健身器材與按摩椅的銷售通路，具有很高的重疊性，目前富士醫療器在海外營收占比不高，相對於喬山旗下健身器材品牌深耕全球，並熟知各市場特性，兩者的強項互相整合後，預期將可發揮最大綜效，將健身器材及按摩椅Fujiiryoki品牌推向世界，進一步拓展健康事業版圖。

(工商 )