前總統馬英九（左）遇上小迷妹，要他在馬英九人偶造型存錢筒簽名。（邱立雅攝）

前總統馬英九20日到龍潭替立委候選人呂玉玲站台助陣，一開始就已相當標準的客語跟台下民眾打招呼，稱自己住過龍潭，還開玩笑說自己是客家人不是客人，大玩客語雙關，不過為了替呂玉玲拉票，馬英九也痛批蔡英文購買外商風電是喪權辱國，同時他在任時只丟一個邦交國，但蔡英文卻一口氣丟掉七個，是「斷交總統」。

馬英九20日當天替國民黨籍立委候選人站台，一開場就用客語表明自己心情歡喜，跟台下婆婆媽媽們一起支持呂玉玲。馬英九故意開玩笑逗台下媽媽說自己也是客家人，讓所有人一愣，他才笑用客語說自己「是客人，不是人客」，因為自己小時候就住過龍潭。

「回到龍潭像回家。」馬英九笑說龍潭婦女不簡單，容貌端莊秀麗、握手孔武有力，讓他差一點不支倒地。妙趣橫生的一番話逗得全場哈哈大笑，馬英九順勢要台下民眾支持呂玉玲，若不讓好立委留在立院，「沒有天理。」

馬英九接著批評民進黨政府3年來經濟狀況差，今年前3季無論是進出口都是負成長，甚至民進黨號稱能源轉型，2025年要非核家園，但用大量離岸風電取代核電，成本高、電價漲，我們給外商開發離岸風電，向外商買風力發電1度是5塊，根本是喪權辱國，馬英九跟台下媽媽們說，票投蔡英文就準備電價上漲，「不要怪我沒提醒你。」

目前台灣國際情勢緊縮，馬英九認為是因為台灣跟大陸關係愈來愈緊張，他說自己執政時開放兩岸直航、交流密切，4年前到新加坡跟中國大陸領導人習近平見面，共同確認九二攻勢、一中各表，是兩岸關係的政治基礎。

馬英九指出，正因為雙方有了基礎，外交休兵，他執政8年丟掉一個甘比亞，並且跟中國大陸沒有關係，但蔡總統上任3年半丟掉7個邦交國，從22個下滑成15個，是近30年來邦交國丟得最快，批蔡是斷交總統，沒有能力也沒有意願改善兩岸關係。

(中時 )