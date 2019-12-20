中信兄弟球星「恰恰」彭政閔退休後，第一份工作便是接下12強賽中華隊打擊教練，剛從前線球員退下，未來彭政閔要任中信兄弟副領隊兼農場主管，屬於辦公室職位，雖然猶豫許久，不過仍是接下這個新挑戰。

彭政閔說在12強賽時擔任教練，在休息室角度更能了解總教練的調度並不是簡單的事，也感謝洪一中總教練的指導，除了調度和決策，也吸收不少經驗，讓他以教練角度獲得不少收穫。

不過他接下來要擔任球隊副領隊兼農場主管，彭政閔表示自己還在摸索新職位，要像海綿一樣吸收新東西，也希望自己能夠有很大的勇氣接受挑戰。

過去總教練丘昌榮擔任過農場主管，農場副主管藤田學過去在日職軟銀隊時也擔任過類似職務，彭政閔表示會多向兩人請教。

而副領隊一職，彭政閔也曾向好友陳金鋒聊過，陳金鋒擔任富邦悍將副領隊一職3年，彭政閔說，「副領隊是會被人家討厭的位置，能做到讓每個人認同很難，還需要學習。」

彭政閔在12強賽擔任中華隊教練團成員，未來是否會加入6搶1教練團？彭政閔則回應一切都看球團安排。領隊劉志威則說，彭政閔的出國培訓計畫是可以選擇不同階段去的，還要看中華職棒組訓賽的規劃，「就看國內安排，等國內明朗化後再討論。」因此不排除彭政閔再任國家隊教練的可能。

(中時 )