蘇花改將於明年1月5日全線通車，台北－花蓮間客運也將正式啟動，交通部日前已核定路線票價。統聯客運已證實，通車第1個月將提供半價優惠，民眾能以210元的價格買到車票；台北客運與首都客運今也公布通車優惠，其中台北客運南港－花蓮4排座椅票價只要171元起，創下北花公共運輸最低價。

蘇花改全線通車之後，開車環境將大幅改善，交通部推出北花客運，藉此彌補台鐵運能缺口，今年核定「南港－花蓮」路線由台北客運與統聯客運拿下經營權，「板橋－花蓮」路線則由首都客運取得。

統聯客運日前表示，南港－花蓮路線原價時段（周五中午至周一中午）票價為320元；其餘時間則屬於優惠時段，票價為290元。申請到的票價天花板為460元，為培養客源，在通車第1個月，會給予民眾比半價更優惠的價格，210元就能買到車票。

同樣拿到南港－花蓮的台北客運，3排椅全票票價訂為320元，周一至周四優惠價290元，而1月6日至21日將有通車優惠票價，只要208元，如果選擇位子更小的4排椅，票價只要171元。台北客運總經理李建文表示，171元優惠價將創下台北、花蓮間公共運輸歷史最低價。

首都客運的板橋－花蓮路線，3排座椅全票價352元，1月6日至21日優惠票價為226元，如我果平常選擇4排椅，票價則會便宜50元左右。

(中時 )