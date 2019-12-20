神明代言人沈嶸。

近日傳出資深藝人班鐵翔與老婆Celine慘遭班鐵翔的前女友劉小姐長期恐嚇毀謗長達3年時間，讓身心大受影響之下，求助精神科醫師還是無法獲得紓解，被網路霸凌的Celine在本月19日清晨被發現在家中服藥輕生送醫搶救，目前尚未脫離險境，讓班鐵翔沉痛又無奈。對此「神明代言人」沈嶸感嘆：「網路霸凌是比酸民文化更嚴重的惡質網路現象，現代人的心臟要很強，如果太在乎網路霸凌就會像雪莉、具荷拉、楊又穎一樣因為無法抗壓而選擇輕生。」

曾演出上百部戲劇的62歲演員班鐵翔，與妻子Celine飽受前女友恐嚇毀謗之苦，近日班鐵翔妻子Celine因又看到網路辱罵他們的留言一時情緒失控而企圖輕生，可見得他們一直飽受網路惡意流言之苦，直至今日都無法平復，沈嶸直言她看到班鐵翔的老婆Celine長得很美，看起來很有氣質又聰明，其實Celine不用去在乎惡毒之人所講的話，因為「你相信甚麼就會看見甚麼」辱罵你的人內心一定很醜惡，所以看出去的世界都是醜惡的。

才剛做完公益活動的沈嶸表示酸民文化與網路霸凌確實是台灣網路的兩股惡勢力，抗壓力稍微差的人很容易因此想不開、情緒激動甚至得到憂鬱症。她認為解決網路霸凌的最好方式就是完全不去關注網路留言，尤其是對於霸凌你的人更是要「忽視他、阻隔他、封鎖他」，不要讓對方霸凌你的言語影響到你，只要自己不聽不看不放在心上，久而久之事件就會淡化遠去，自己也能從中抽離。

「這些因為被霸凌而產生痛苦情緒困擾的人，就是因為太在意別人說甚麼了！」沈嶸平時都在自己創辦的魔法學院中教導大家如何成為正能量，她說對於網路霸凌以及酸民留言的汙衊和抹黑，有時越處理反而越糟糕，因為有時連法律訴訟都不見得能還你清白，而且曠日費時又勞民傷財，還會讓自己身陷其中脫離不了，「我認為最好的方式就是不去處理它，並且持續朝自己成功的目標和方向前進，不要因為負能量而拖慢了你成功的速度。」

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)