林明溱（右2）致贈慰問金予受災戶，縣議員曾振炎（左1）和簡賜勝（右1）也到場關心。（張晉銘攝）

一處位在草屯鎮虎山路的連棟民宅，日前清晨發生火警，3戶人家皆幸運逃出，但是房舍和財物已經付之一炬，其中1戶為單親媽媽撫養2位小孩，平常生活就不好過，縣長林明溱得知後於20日前往探視，並致贈慰問金，希望幫助他們暫時度過難關。

林明溱於20日前往草屯鎮虎山路探視火災受災戶，縣議員曾振炎和簡賜勝等人也到場關心，由於其中1戶為單親家庭，由母親獨自撫養兩個小孩，加上平常經濟狀況也不好，在火災救出孩子時，也受到嗆傷和燒燙傷，因此林縣長也特別前往關懷，並致贈慰問金。

林明溱說，由於財物已經被惡火燒毀，他們目前沒有替換衣物和生活用品，希望慰問金能夠幫助他們暫時度過難關。另外，這些房客本身的經濟狀況就不理想，非常感謝房東，並沒有向房客請求賠償，非常讚賞她的愛心。

縣府指出，就讀營北國中的女兒，雖然清晨飽受火災驚嚇，但仍不忘自己擔任交通服務隊志工的職責，於7點向校方請假，不過在導師主動關心下，才了解家中發生重大變故，並啟動校安通報。

單親媽媽楊小姐說，感謝各界近期的關心，現在眼前最煩惱的是，隔壁兩戶的財物損失和孩子們的學雜費用，還有未來的落角處不知道在哪裡。

曾振炎和簡賜勝於受訪時表示，接下來也快要過年了，日常衣物和就學註冊都需要費用，預計發起募款來協助單親媽媽。同時他們也呼籲民眾，盡量不要使用延長線，電線也要定時更換，確保自己與左鄰右舍的安全。

(中時 )