為迎接2020台灣燈會，加上新竹市立動物園重新開園，新竹市政府21日起以「城市躲貓貓」為主題策展，邀請大小朋友前來發掘動物的祕密基地。（陳育賢攝）

新竹市「城市躲貓貓」主題策展即日起在新竹公園展出。（陳育賢攝）

新竹市「城市躲貓貓」主題策展即日起在新竹公園展出。（陳育賢攝）

充滿燈飾的耶誕佳節即將來臨，加上為迎接2020台灣燈會與新竹市立動物園重新開園，新竹市政府21日起特別以「城市躲貓貓」為主題策展，透過10組藝術作品，邀請大小朋友前來發掘動物的祕密基地。

主辦單位指出，「城市躲貓貓」最大特色是在新竹公園擺設5隻白兔，每隻都有7米高，比實際放大200多倍的兔子，可愛的白兔或站或坐，隱身在樹叢裡相當吸睛，18日才剛裝設完畢，就吸引不少民眾駐足圍觀，大小朋友們路過皆驚呼「好可愛喔 ！」。

市府指出，展出的每隻兔子的神情跟姿態，都讓人聯想到卡通裡面毛茸茸的小白兔，尤其夜晚到來還會發出白色溫暖的燈光，相當療癒，未演已先轟動，即日起勢必將成為耶誕節、春節期間，最佳的網美打卡去處。

此次展出的巨兔是由藝術家阿曼達‧帕爾所創作的「打攪」，他表示，兔子代表的是孩提時的童話動物，而透過強烈的視覺，也要宣揚動物環境保護的議題，而兔子同時是多產動物，也象徵新竹市擁有高生育率的特色。

另外，這次為了打破大眾對「動物」與「燈會」的想像，藝術團隊更創作出白天、黑夜各有不同氛圍的作品，包括有剛從阿姆斯特丹燈節參展歸國的「有用主張」藝術團隊與以兒時的甜甜圈創作的「城市填填圈」。

「城市躲貓貓」展期從即日起到明年2月16日，邀請Parer Studio、沃手工作、有用主張、任大賢、王怡璇、陳奕彰、VJ Suave、許自貴、何采柔、蔡潔莘等藝術團隊進行創作，新的1年，精心打造的10件作品希望能帶給鄉親不同的驚喜。

(中時 )