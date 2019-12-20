台中市北區公所打造以孔子為主題的特色花燈車，以「富市台中，陽光北區」為設計主題，360度立體設計的台中公園湖心亭、台中孔廟及自然科學博物館植物園等北區知名景點，除了展現北區傳統文化與現代科技並容的多元發展外，花燈車頂翩翩飛舞的珠光鳳蝶更吸引民眾目光。

北區特色花燈「孔子列車」亮相，車上大大的Q版孔子花燈精心打造，珠光鳳蝶翩翩起舞及北區景點造型，吸引不少民眾圍觀。另在台中科技大學前方人行陸橋雙側，掛上2020台灣燈會在台中宣導紅布條，並將進行彩繪陸橋，吸引更多觀光客來「吃北區、玩北區」。

台中市北區公所表示，台灣燈會除延續元宵節燈藝節慶文化，增添台中在地產業特點，各燈區皆有令人耳目一新的創意作品，北區公所發揮創意以圖像方式宣傳北區在地特色景點，為2020台灣燈會提前暖身。

北區除了台中公園、台中孔廟、國立自然科學博物館及一中商圈等知名全國地標，台中放送局、台中市長官邸及天津商圈等，都是網路熱門好玩景點；另一中商圈、北平路、中國醫大及科博館周邊，有許多好吃的美食，讓遊客細細品嚐。

(中時 )