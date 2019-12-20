嘉義市長黃敏惠（中）與不老騎士隊跳出青春活力。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中）與不老騎士隊及小朋友唱跳，展現逆齡青春。（廖素慧攝）

台灣傳神居家照顧協會不老騎士隊跳舞報佳音。（廖素慧攝）

社團法人台灣傳神居家照顧協會理事長李志偉帶領不老騎士，騎單車環台傳送愛的信息，全程12天1080公里，將探訪養老院及育幼院，分送5000份暖暖包，20日抵達嘉義市政府，市長黃敏惠和不老騎士們一起跳出青春活力。

黃敏惠說，台灣已是高齡社會，很快會進入超高齡社會，影響每個世代，必須看得遠、做得早，才能降低衝擊，嘉義市領先全台打造高齡友善城市，7月在雲嘉南地區成立第1個銀髮人才資源中心，鼓勵橘世代樂齡樂活。

黃敏惠說，社團法人台灣傳神居家照顧協會長期致力於服務獨居長者，自2007年至今，帶領均齡75歲的長者組成「聖誕老人單車」隊環台，已騎行超過1萬公里，拜會約300家養老院、育幼院及安養中心，傳達不老青春的精神及動能，非常不容易，令人敬佩。

此次由李志偉牧師帶隊，90歲陳芸奶奶領軍，有33位不老騎士穿著紅色耶誕服，本月13日從台北出發，20日抵嘉，由吳鳳科大組長洪錫隆陪同拜訪嘉義市政府，預計24日騎完，全程探訪50家養老院及育幼院，傳送愛與關懷。

黃敏惠與不老騎士隊一齊跳唱《你是我的花朵》，跳出不老青春活力，她笑說，20日晚上市府與天主教會、基督教會等單位舉辦平安夜報佳音踩街活動，希望大家平安喜樂，每個人90歲都還能像不老騎士一樣勇健騎車、跳唱。

(中時 )