數位時代改變人們閱讀習慣，然有些人仍喜歡翻閱書籍的觸感，看方塊印刷字的感動。陪伴讀者30 年的誠品敦南店明年5/31謝幕！「清風似友—2019台北古書拍賣會」12/27起連續兩天在誠品敦南店B2藝文空間暖身預展，近600件珍稀藏品涵蓋歐美日及台灣名家，從莎士比亞作品集、台港電影「梁山伯與祝英台」、「西廂記」等電影印刷小冊、香港《老夫子》漫畫原稿全球限量黑膠、名家訴請離婚信等，歡迎愛書人來挖寶。

英國文豪莎士比亞作品集藏本約為1892 年出版，內含70 幅版畫，閱讀同時可領略當年戲劇舞台風采。（圖取自迷誠品網站）

愛書人照過來！此次「清風似友—2019台北古書拍賣會」由掃葉工房、出版人傅月庵老師主辦。作家魯迅喜愛的日本童話繪本畫家武井武雄，作品在日本被譽為「本の宝石」，秉持「豆本」傳統僅有巴掌大小，此次拍賣的《JI子の舩出》和畢生代表作 1970年《妖精傳記》，都是珍稀作品。

台港電影「梁山伯與祝英台」、「西廂記」等電影本事、主題曲詞譜單張、簡介小冊等，可說是國片老電影珍稀史料。（圖取自迷誠品網站）

英國文豪莎士比亞作品集藏本約為1892 年出版，70 幅版畫中35 幅由Henry Courtney Selous 依當時著名藝術家Frank Dicksee, H.M. Paget, A. Hopkins, R.W.S 等底稿製作，另35 幅則為照相凹版插圖雕版細膩，閱讀同時可領略當年戲劇舞台風采。

魯迅1947 年初版「阿Q 正傳」。（圖取自迷誠品網站）

早期港台電影、漫畫也是珍品！像是魯迅1947 年初版的「阿Q 正傳」、1948 年陸小曼編著的「志摩日記」、1948-1950年小說家老舍所著的「老牛破車」、「駱駝祥子」、台灣作家劉克襄的第一本詩集《河下游》簽名本，以及詩人余光中的第一、二本詩集《舟子的悲歌》、《藍色的羽毛》簽贈本等。各式圖像作品也喚起時代記憶，例如台港電影「梁山伯與祝英台」、「七仙女」、「西廂記」等電影本事、主題曲詞譜單張、簡介小冊等，可說是國片老電影珍稀史料；當年撐起香港動漫產業的《老夫子》漫畫原稿。

清風似友—2019台北古書拍賣會」12.27起預展。（圖取自迷誠品網站）

12/21起邀請您先到誠品敦南店2樓書店，鑑賞世界文豪3大手稿全台首展：俄國文豪托爾斯泰論左拉和大小仲馬的親筆手稿、法國哲學家盧梭女性研究手稿真跡，以及1948年蘇聯作家鮑里斯・帕斯特納克長篇小說《齊瓦哥醫生》打字稿，彌足珍貴。

2/29上午10點正式拍賣逾10小時不停歇！除了近600件拍賣品，誠品敦南店12/21起也邀請讀者在2樓書店一睹俄國文豪托爾斯泰等3大名家的親筆手稿、個人出版POD（Print on Demand）特展，每週五六日一在戶外廣場重現青年創作能量的「一卡皮箱」市集，以及免費假日電影欣賞等，歡迎讀者一同印刻敦南的美好記憶。

(中時電子報)