廢棄物清理法有無違憲？大法官要開說明會 17:112019/12/20 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 保力達認為廢棄物清理法規定的容器回收清除處理及費率違憲，聲請司法院大法官解釋；大法官將於下個月6日上午在憲法法庭舉行公開說明會，請聲請者與主管單位環保署到庭，並請法律學者陳述意見。 憲法法庭說明會主要法律爭點為，特別公課與稅捐之區分？特別公課於憲法上法律保留原則之審查，是否須採與稅捐相同之密度？ 廢棄物清理法第16 條規定，課徵回收清除處理費並授權「費率」由中央主管機關核定有無違憲等爭議。 (中時 ) #違憲 #大法官 #說明會 #廢棄物 #廢棄物清理 也許您會感興趣 推薦閱讀 黨產條例違憲又一例 北高行法官聲請釋憲 15:352019/12/16 政治 捍衛國土！檢警環聯手破獲食品污泥非法棄置 16:232019/12/16 社會 檢察官協會聲援法官 拒絕監委濫權約詢 12:572019/12/18 社會 歐記健保強制納保 美上訴法院判違憲 12:172019/12/19 國際 李佳芬父砂石場舊址國產署掘地3尺 探勘8成未發現廢棄物！ 12:562019/12/19 政治 瓩設計獎點亮創意 華南家商氣氛嗨 13:572019/12/19 新創意 廣招賢才 基隆港務分公司辦理產業暨徵才說明會 14:412019/12/19 財經 基隆港務分公司辦說明會 廣招賢才 04:102019/12/20 產業．科技 丰彩環保循環經濟模範 廢棄物變綠金 04:102019/12/20 產業特刊 新聞透視》粗糙立法3大違失 《反滲透法》違憲騙選票 04:102019/12/20 政治要聞 社會熱門新聞 色父看上14歲「兒媳」一齣仙人跳…爽睡得逞 - 社會 嫩妹遭4飢渴男拖墓地「變態蹂躪」 回校慘成「北港香爐」 - 社會 【高官私約俏寡婦3】路邊深吻攬入懷 張景森慘遭戴綠帽？ - 社會 南投警破獲總統大選賭盤 賭資高達千萬元 - 社會 嘉義地下匯兌大亨 高鐵當運鈔車運33億 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。