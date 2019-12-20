保力達認為廢棄物清理法規定的容器回收清除處理及費率違憲，聲請司法院大法官解釋；大法官將於下個月6日上午在憲法法庭舉行公開說明會，請聲請者與主管單位環保署到庭，並請法律學者陳述意見。

憲法法庭說明會主要法律爭點為，特別公課與稅捐之區分？特別公課於憲法上法律保留原則之審查，是否須採與稅捐相同之密度？ 廢棄物清理法第16 條規定，課徵回收清除處理費並授權「費率」由中央主管機關核定有無違憲等爭議。

(中時 )