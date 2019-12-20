遠東商銀（2845）數位金融子品牌Bankee社群銀行以金融共享為核心，為新創、跨業、通路等合作夥伴提供開放API（Open API）金流串接，打造Bankee金融大平台，因此獲得2019區塊鏈價值權威榜「最佳Open API Platform區塊鏈應用數位銀行」獎項肯定。

遠銀Bankee近期與好好投資、幣託Bito、王牌數位ACE、現代財富MaiCoin等多家區塊鏈新創業者，進行技術應用與金流合作、提供各項嵌入式的開放API串接，進而受邀出席昨（19）日舉行的第3屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會。

遠銀在高峰會中獲頒2019區塊鏈價值權威榜「最佳Open API Platform區塊鏈應用數位銀行」獎，為此次得獎名單中唯一的獲獎銀行，其他得獎者為交易所、冷錢包、項目方業者等，遠銀由數位金融事業群副總經理戴松志出席，接受行政院前院長賴清德授獎。

戴松志表示，綜觀銀行與新創公司的合作，以遠銀與新創的合作案例最多。遠銀懷抱最開放的態度，在可承擔的風險下全力支持新創公司，只要新創業者對銀行有需求，希望Bankee平台都能提供開放API進行快速串接，為新創業者補足金流的關鍵拼圖。

在上月底舉行的FinTech台北金融科技展中，遠銀Bankee展示攜手好好投資推出的「FundSwap共同基金交換平台」、攜手台灣聯合金融科技公司的「BZNK企業募資平台」，以及提供幣託Bito、王牌數位ACE、現代財富MaiCoin等區塊鏈業者的金流服務。

遠銀提供企業金流與創新商模介接，通過各項嵌入式金融模式，持續以開放平台態度與更多金融科技業者、跨業、新創團隊協力，打造Bankee金融大平台。未來將持續深化與各新創、跨業、通路合作，打造遠銀Bankee社群銀行為金融百貨。

(時報資訊)