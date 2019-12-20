高雄市第五選區民進黨立委候選人李昆澤。（本報資料照、袁庭堯攝／袁庭堯高雄傳真）

高市第五選區立委候選人李昆澤、黃柏霖日前均獲高市教師職業工會推薦，兩人皆重視教育政見。黃柏霖主推科丁（Coding）教育結合雙語課程，打造學童的科技競爭力；李昆澤則在中央推動教師任教權、多元母語教育、教育相關立法，也積極爭取經費改善中小學的硬體環境。

國民黨立委候選人黃柏霖除獲得高市教師職業工會推薦，也同獲高市教育產業工會唯一推薦且唯一支持，是第五選區唯一同獲雙教育工會推薦的候選人。

黃柏霖以科丁立委自稱，強調要將程式語言納入國中小課程，激發孩子的創造及邏輯思考能力，打造結合雙語及程式語言的「三語」教學環境，目前已推廣超過186班、計有5000名孩童完成科丁課程。黃柏霖強調未來若當選，將複製「科丁高雄」的成功經驗、拓展至全台，變成「科丁台灣、只為厚植下一代科技力」，讓台灣的孩子贏在起跑點。

民進黨立委候選人李昆澤針對保障兼任教師權益、保障大學兼任助理權益、落實校園防震保護、促進幼保公共化、推動「私立幼兒園公共化」政策、要求加強補習班查核、改善基層教師待遇、推廣多元語言教育、推廣多元母語教育等議題，多次與教育部進行討論，在立法上針對社區大學發展條例、學生及幼兒團體保險法、幼兒教育及照顧法、教育部組織法以及學位授予法，都有著墨痕跡。

李昆澤也於本屆任期成功爭取2億6721萬的教育硬體建設經費，加惠16所中小學，協助各國中小球場翻新、圖書館空間改善、風雨球場新建、廁所改善等。李昆澤強調，好的學習環對於學生學習能夠獲得更好的加成效果。

(中時 )