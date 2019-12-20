中職中信兄弟高層選出丘昌榮擔任總教練，今（20）日公布彭政閔當上副領隊、掌管農場，再派陳江和升任一軍首席教練，很明顯丘昌榮只是「過度」、林威助已成「過去」，彭政閔接任總教練只是時間快慢而已！

今年季後中信兄弟不再續約外籍總教練，當時林威助與丘昌榮成為新任總教練的熱門人選，後來中信高層捨棄2屆二軍總冠軍教練林威助，讓丘昌榮接手教頭，一方面辜家偏愛婦聯會相關的「華興人」、另一方面，以空間換取「時間」。

因為彭政閔卸下球員身分後，轉為教練約，中信兄弟不可能長期放著不用，如今賦予副領隊兼農場主管一職，就是隨時可以轉換身分，伺機出掌總教練，丘總帶得好不好只會稍微延長或縮短總教練頭銜而已。

中信兄弟領隊劉志威說得明白、幫彭政閔舖路更明顯，他表示，未來球隊的球風、訓練規劃，都是彭政閔的任務範圍。彭政閔將會逐步規畫自己的團隊與戰力，為了未來接班做好準備，加上陳江和先去一軍出任首席教練，也是為彭政閔舖陳道路。

最遺憾的前旅日球星林威助，雖然在中信兄弟的資歷沒有彭政閔久，但在二軍的帶兵成績有目共睹，可惜沒「背景」、沒「關係」，這次被丘昌榮拿走總教練之後，未來更沒有機會了，可能會在二軍一直當著總教練直到退休。

針對總教練一職，除非借助「特殊良機」但很難，目前朝中無人的林威助看來很難翻身，他將來應該尋求其他球隊發展，比留在中信兄弟更有機會。

(中時 )