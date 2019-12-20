台中市2020年公告土地現值平均下跌0.98％、公告地價平均下跌20.06％，其中，西屯區下跌最多達32.26％。（盧金足攝）

台中市地王公告土地現值降價了！台中市地價及標準地價評議委員會，20日地價評議出爐，西屯區惠國段93地號新光三越百貨公司2020年公告土地現值每平方公尺為66萬元，每坪約218萬元。（盧金足攝）

台中市民收到最給力的耶誕禮物！市府20日舉行地價及標準地價評議委員會，依合法程序作出會議決議，全市2020年公告土地現值平均下跌0.98％、公告地價平均下跌20.06％，29個行政區公告地價皆下跌，其中西屯區下跌最多達32.26％，明年約有94％納稅戶應繳納地價稅額會減少，13度蟬連台中地王的西屯區惠國段93地號新光三越百貨，2020年公告土地現值每平方公尺為66萬元，每坪約218萬元，比兩年前下跌3％

台中市長盧秀燕強調要落實輕稅簡政施政原則，耶誕節前向市民搶先報佳音，此次公告地價調整，經試算約有近94％的納稅人應繳的地價稅降低，一般土地平均減少約2500元。

地政局長吳存金指出，「公告土地現值」採每年調整，作為課徵土地增值稅的依據，台中市地價及標準地價評議委員會20日召開評議會，考量近期本市土地市場價格呈現微幅下跌狀態，應反映市場動態，故2020年公告土地現值酌予調降，評議結果全市公告土地現值平均下跌0.98％。

除部分開發區段微幅調漲，其餘區段都是持平或下跌，調整後2020年本市公告土地現值占市價百分比達90.31％，符合內政部公告土地現值達市價之9成的政策目標。

值得一提的是，台中市地王仍由西屯區惠國段93地號新光三越百貨公司蟬聯，109年公告土地現值每平方公尺為66萬元，每坪約218萬元，比起兩年前，西屯區惠國段93地號新光三越百貨公司蟬聯，公告土地現值每平方公尺為68萬元，每坪約224.8萬元，下跌約3％

地政局說，提醒納稅人，前開稅額係以108年度資料試算，2020年民眾的土地如有買賣移轉或使用情形變更等情況，地價稅稅額也會變動，明年度應納稅額以實際收到稅單為準。

吳存金強調，「公告地價」自2017年修正為每2年調整1次，作為課徵地價稅的依據，依內政部規定，公告地價調整原則參考「當年公告土地現值」、「前次公告地價」、「地方財政需要」、「社會經濟狀況」及「民眾地價稅負擔能力」等原則，合理調整公告地價，同時兼顧地方施政需要與人民稅賦負擔。

地政局進一步廣納市民及各界聲音，於9月30日至10月8日辦理11場公開說明會，多方考量各項因素審慎評議，評議結果全市2020年公告地價平均下跌20.06％，本市29個行政區皆呈現下跌情形，明年全市約有94％納稅戶地價稅額將會減少，貼近民意與社會經濟狀況等原則。

地政局指出，跌幅最多的行政區為西屯區下跌32.26％，考量西屯區2016年公告地價調整幅度較大，故本次會議依各項調整原則，進行合理調降；中區也下跌31.75％，希望藉中區公告地價調降，促進區域再發展。這次公告土地現值及公告地價調整結果，在完成行政程序後，將於109年1月1日辦理公告作業，屆時即可利用市府地政局及各地政事務所網路進行查詢。

(中時 )