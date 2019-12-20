香港警方昨日聲稱查獲一宗洗錢案，案情涉及與反送中活動相關的網上籌款平台「星火同盟」，引起關切香港情勢者高度關注。由於警方已逮捕涉案4人，並查扣洗錢空殻公司設於匯豐銀行帳戶，匯豐銀行今日鄭重強調，關閉該帳戶是因該帳戶使用不符規定，與香港近日情勢無關。

據《香港電台》報導，滙豐銀行表示，關閉任何銀行戶口，從來不是一個輕率的決定，強調於上月關閉相關戶口的決定，與近日香港的情況並沒有任何關係。

滙豐銀行在社交網站表示，在銀行的日常運作中，每當發現帳戶的交易活動與開戶時所陳述的用途不相符時，會盡力協助客戶提供所需資料。過去幾個月，一直與相關客戶保持聯繫，以便對方盡快提供所需資料，由於該帳戶未能符合相關要求，銀行因此決定予以關閉。

報導說，支援因示威被逮捕者的組織「星火同盟」在匯豐銀行的有關戶口上月21日起停止運作，此後已暫停以銀行帳戶接收款項。香港警方已於昨日拘捕3男1女共4名「星火同盟」成員，指他們涉嫌洗黑錢，又凍結一間空殼公司銀行戶口，涉及約7千萬港元（合台幣2.7億）。

香港建制派民建聯立法會議員周浩鼎認為，組織「星火同盟」成員涉嫌洗黑錢被捕，稱警方應嚴肅追查此一事件。

周浩鼎說，透過基金籌募的資金有機會支援非法暴亂，譬如是爆炸性或傷人的武器，又或為犯罪人士提供報酬。若情況屬實，有機會干犯有組織及嚴重罪行條例下的洗黑錢。同時，若組織中有人挪用資金作其他用途，則牽涉詐騙等罪行。

周浩鼎批評有泛民議員嘗試輕描淡寫，淡化事件的法律後果，他認為事件嚴重，警方應查清資金用途。他說，過去半年的非法行為背後，似乎有源源不絕的財政來源，情況引起關注，警方有責任堵截其財政來源。

而涉案的「星火同盟」則在臉書專頁上發文指出，有關是日﹝二零一九年十二月十九日﹞警方對星火同盟手足的拘捕行動，由於本案已進入法律程序，星火同盟暫不便向外發佈更多資訊。所有被捕手足個案已有律師跟進。

該文表示，警方企圖以失實陳述，將本平台之運作扭曲成洗黑錢等惡意用途，意圖抹黑星火及其他支援頻道，本平台譴責此等抹黑行為。星火同盟在此感激各方的關心與支持。如有任何相關消息，將於本專頁公佈。

(中時電子報)