2019年現代財經新聞獎今天舉行頒獎典禮，工商時報「不婚不生大危機」系列報導獲得報紙類優等，評審們認為台灣社會不婚不生是社會大眾關注的焦點，本系列報導內容深入淺出，並對如何改善少子化問題提出具體可行建議，值得政府相關部門參酌。

由財團法人現代財經基金會委託中華民國新聞媒體自律協會主辦的「2019年現代財經新聞獎」，今天下午舉行頒獎典禮，今年報紙類共有六家14篇作品參賽，五篇作品入圍。

進入21世紀，世界各國都面臨「高齡化與少子化」的困擾，台灣也不例外，評審們認為「不婚不生大危機」系列報導，深刻描述了台灣面臨的問題現象，再探討近期政府相關對策，及朝野總統候選人的政策主張，進一步借鏡日、韓、星等國家改善少子化問題的政策，提供政府相關部會參考。

報導提出建言包含：一、搶救生育率是下任總統要給年輕人的新答卷；二、台灣投資兒童的經費遠不如鄰國日韓，明年國防預算高達3,580億元，少子化對策經費僅440億元，國家領導人應思考要投資未來主人翁、國家競爭力，還是要投資軍備競賽？三、搶救生育率大作戰企業也有責任；四、政府應開放經濟移民，補足勞動力缺口；五、競逐這次總統大選的候選人應回應年輕人「0到6歲國家養」的對策。

(工商 )