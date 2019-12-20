少子化浪潮下，新北人口成長一支獨秀，不過人口消長與房價高低相關，蛋黃褪色、蛋白發光，根據住商機構調查，人口成長率最高的的五個行政區（林口、淡水、五股、汐止、三峽），均為房價2字頭的平價區；雙和、土城、三重等四區人口負成長，房價在3～4字頭。

新北市人口已在今年4月突破400萬大關，11月更達401.6萬人，主要因相對於台北市較低的物價、房價壓力，帶動搬遷移入，也有較高的生育意願，大家房屋企研室主任郎美囡觀察，高人口成長率的區域，多為新興重劃區，而新北人口減少的四區中，雖多為新北第一圈的蛋黃區，享有較完善的通勤與生活機能，但人口減少與與發展飽和、高房價不無關聯。

自2016年起算，新北市人口成長率最高為林口區，人口已從約10.3萬人成長至11.5萬人，成長了11.8％，此外淡水也7.8％居第二、五股4.6％居第三，郎美囡指出，重劃區的開發帶動人口移入，特別林口、淡水各因擁有機捷的林口新市鎮、擁有淡海輕軌的淡海新市鎮，房價2字頭，總價千萬左右、甚至以內多能購得三房加車位產品，在房價修正、發展漸趨趨成就後，帶動人口成長。

相較下，永和人口四年負成長1.6％，三重、土成、中和分別減少0.6％、0.4％、0.3％，人口密度高與較高的房價，使人口往低價、居住空間大的區域移動，各地方政府爭相提出社會福利支票，加上低房價成為近年購屋顯學，居住「捨舊換新」轉進新開發區，讓人口移動產生有別以往的變化。

(工商 )