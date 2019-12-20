宏盛建設（2534）今（20）日舉辦法說會，指出明年房市會趨於樂觀，宏盛會聚焦新北市新店央北、汐止，推出兩筆總銷共30億元的新案；但業績來源，除淡海新世界2期預計明年初交屋之外，其餘主要會靠餘屋銷售。

今年六月份股東會因去年大賺，EPS達4.07元，但股利發放0元，且宣布現金減資2成，每股退還股東現金2元，令投資人一片傻眼，股東罵聲連連的宏盛，日前完成現金減資，但現金減資題材依然失靈，投資人還是不買單。

至於宏盛董事長林新欽先前在股東會所透露的宏盛不發股利和減資決議，主要原因也是因想買下台北市一大塊土地之用，面積達4千多坪，今天法人也追問此事的進度。對此，宏盛則表示，由於市場訊息傳開，地主原本想賣給宏盛，但後來姿態卻擺高，因此後來一直僵持在原地，沒有進展。

另外，宏盛前三季稅後盈餘10.65億元，年減61％，EPS1.44元，獲利大不如去年。對於未來股利政策，也是法人關注焦點。對此，宏盛表示，有關股利發放，還是要由董事會進一步討論。

(工商 )