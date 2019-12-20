捷流閥業（4580）初次上櫃普通股股票承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今（20）日進行競拍，競拍結果每股最高價105元，承銷價定78元，今日在興櫃收盤成交參考價為113.5元大漲4.43％。

捷流閥業此次辦理競價拍賣股數2,409仟股，公開申購股數為1,052仟股。此次參與投標之投標單筆數共計3,296筆，合格標單共計3,148筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於今日於證交所經由公開方式完成電腦開標，並全部順利拍賣。

開標結果最低得標價格93.8元，最高得標價格105元，得標加權平均價格95.51元。

證交所表示，另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，捷流閥業競拍最低承銷價格為68.42元，此次辦理公開申購價格為78元，12月24～26日為公開申購期間；12月30日為公開抽籤日。

(工商 )