今年商用不動產市場大爆發，根據信義全球資產調查，今年前11月上市櫃公司包括土地、地上權及商用不動產市場交易總額已達2517.7億元，買方結構中，建設業達1130.8億元居冠，科技業、壽險業分別以397億、330億元居二、三名。

值得注意的是，因為海外投資風險提高，金融、壽險業重回台灣不動產，特別金融業從2013年起鮮少購置商辦，到2018年迅速攀升，顯現出市場投資景氣持續成長。

信義全球資產調查顯示，自2016年建設業購地金額就快速成長，今年購地金額已達1.028億元，年成長65％，創下有統計以來新高，各建商中以興富發購地金額位居第一，光今年投資金額達126億元，分別在台北、桃園、台中購地，除了興建住宅外，也擴大商用不動產比例，此外，華固、長虹等建商從2018年開始加重投資工業用地比重，今年建商投資工業地產較去年成長38％。

2017年壽險及金融業投資動能大減，自2018年起資金轉回投資台灣不動產，近兩年投資金額已快破千億，其中，以南山人壽投資金額最高，除了標下信義行政中心外，也跨足工業地產買下桃園龍潭廠房；位居第二的元大金購置標的以商辦為主，近兩年改變了投資標的，標下兩筆台北地上權案；國泰人壽近幾年致力於土地及工業地產，買下台北、桃園、台中精華地段不動產，積極擴大倉儲物流事業。

信義全球資產經理王維宏表示，今年投資與自用需求明顯升溫，為整體不動產市場注入千億資金，又以工業地產最受青睞，近年實體零售業者與電商對於物流倉儲需求擴增，國泰、南山、全球等壽險業，以及全家、全聯等零售業，紛紛進場跟著科技及傳產業搶工業地，帶動整體商用不動產衝到歷年新高。

(工商 )