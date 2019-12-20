LINE又來送禮物了！除了為使用者精心打造期間限定的聖誕聊天室特效（LINE聊天室中輸入「耶誕快樂、 聖誕節、Xmas」），以往需要付費才能設定的LINE答鈴，也提供消費者演費體驗囉！

【LINE MUSIC】祝你聖誕快樂 布丁版- LINE MUSIC x 泰武國小

延續 LINE 台灣近年努力擴大社會參與，發揮正向影響力的發展方向，LINE MUSIC 今（20）宣布將送給所有 LINE 台灣用戶一個最特別的聖誕禮物，首次與風潮音樂和屏東泰武國小古謠傳唱合作聖誕暖心企劃，由金曲獎最佳專輯製作人吳金黛親自操刀，打造「祝你聖誕快樂 LINE x 泰武國小」送愛版 LINE 答鈴！

LINE MUSIC首次與風潮音樂和屏東泰武國小合作聖誕暖心企劃，打造「祝你聖誕快樂 LINE x 泰武國小」送愛版 LINE 答鈴。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

今年正值八八風災的十週年，在北大武山下最美麗的排灣族小學—泰武國小，雖然校園遭到嚴重破壞，師生們歷經4次搬遷，長達兩年半的流浪，但仍不改他們樂觀積極、勇敢追夢的本性，不斷用最純真的歌聲告訴台灣他們的韌性和堅強。LINE因此決定將「把夢做大」的正向力量分享給全台灣的 LINE 用戶。

「祝你聖誕快樂 LINE x 泰武國小」送愛版 LINE 答鈴邀請到曾與世界三大男高音之一卡列拉斯合唱，屢屢征服全世界耳朵，宛如浴「水」鳳凰的泰武國小孩子們所組成的古謠傳唱隊，和風潮音樂的金曲獎專輯製作人吳金黛老師一同製作。從12月20日起至2020年1月1日止，皆可透過 LINE 專屬活動網址免費設定。而全曲「祝你聖誕快樂 布丁版—LINE MUSIC x 泰武國小」更將上架到 LINE MUSIC App 上，讓有愛的你我都可以隨時設定成背景音樂、LINE 鈴聲或來電答鈴。

透過專屬活動連結，全台 LINE 用戶都可免費設定耶誕送愛版 LINE 答鈴。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

泰武國小古謠傳唱隊的靈魂人物查馬克．法拉屋樂在紀錄影片中更說道：「即使離開了部落，泰武國小仍然一直在唱歌，而且會繼續唱下去。因為如果失了根，就沒辦法和土地做連結。而那個根，是『歌謠』。我們帶不走山，帶不走水，但帶得走『歌謠！』。」泰武國小除了藉由古謠延續部落的文化，也希望透過歌聲向世界傳遞「分享」的價值。在聖誕節這個屬於全球的感恩季節，泰武國小希望把分享的感覺放到歌曲中，透過生命影響生命的一種感動，帶給更多的人祝福。LINE MUSIC 希望這會是今年送給大家最棒最暖心的聖誕禮物。

想體驗，「祝你聖誕快樂 LINE x 泰武國小」送愛版 LINE 答鈴即日起至2020年1月1日止期間，只要透過 LINE MUSIC 官方帳號專屬活動連結（如下），所有 LINE 台灣用戶都可免費設定這款特製的耶誕送愛版答鈴，年終報佳音的時刻，聽見最原始無瑕的感動。

此外，LINE聊天室中更是熱鬧滿滿，節慶感十足，除了輸入關鍵字「耶誕快樂」就會蹦出超萌耶誕花圈熊大跟你打招呼外，還有聖誕節當天的聊天室限時下雪特效，貼文串限時動態推出的10種聖誕濾鏡。此外還有LINE貼圖的「聖誕禮物夢工廠」活動、LINE酷券許願贈禮活動，打造一個豐富的聖誕節！

透過LINE SPOT查詢聖誕推薦餐廳，還有機會免費獲得優惠券、或直接預定。用餐後輕鬆呼叫計程車或酒後代駕，安心回家。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

LINE SPOT 搜尋「聖誕快樂」快速網羅耶誕活動商家

LINE SPOT 是個連結實體商家，與各式 O2O 服務的平台，除了可以瀏覽自己所在位置附近有什麼商家，是用戶 LINE 中的在地生活指南。2019年12月20日至2019年12月25日期間，在 LINE SPOT 中搜尋「聖誕快樂」，就可快速找到全台800家有推出聖誕活動或特餐的系統推薦商家，主要為餐廳，與精選休閒娛樂或生活服務。

此外，LINE SPOT 與交通服務 LINE TAXI 與、台灣代駕、FunNow 的串接已經完成！若這個商家所在位置可以叫到車，在商家資訊中就能看到這些服務。LINE TAXI 與台灣代駕；若這個商家有串接 FunNow，在商家資訊中就可以點選 FunNow 預訂。出門聚餐的時候，大家經常需要考慮到有些地方不容易停車、或酒後不開車，現在將可以透過 LINE SPOT 查詢聖誕推薦餐廳，使用 FunNow 預訂，並在用餐後輕鬆呼叫計程車 LINE TAXI 或酒後台灣代駕，安心回家。

(中時電子報)