因應南部科學工業園區台南園區三期擴建計畫，立法委員郭國文20日表示，將爭取南科捷運山手線與台南大山手線，解決南科園區交通問題，同時帶動南科生活圈發展。對於南科的交通建設，李武龍競選總部表示樂見其成，但也希望不要為了為選票大打撒幣政策，債留子孫。

郭國文指出，他補選就職後，在立法院積極爭取南科三期擴建，11月份由行政院長蘇貞昌拍板定案，落腳新市「台南看西農場」，蘇貞昌並要求將新市、善化、安定大生活圈機能及相關設施一起規畫。

由於南科擴建後，就業人口將從8萬人增加到10幾萬人，為解決交通問題，郭國文建議，結合台鐵新市、善化站和高鐵台南站的運輸功能，配合市府交通局推畫的先進運輸系統整體路網，打造環繞台南科學園區的環狀山手線，減輕大台南地區高速公路系統和省道的路面交通運輸負擔。

台南市交通局長王銘德表示，南科山手線與市府規畫的台南市整體交通路網不謀而合，希望明年能送行政院審核，也希望郭國文在立法院能協助向中央爭取建設經費，早日催生南科捷運路網。

李武龍競選總部表示，只要是有利於地方的政策，一向樂觀其成，但南科捷運過了這麼長時間，還是只是在規畫的階段，為什麼到了要選舉了才又特別提出來？李武龍競選總部呼籲，不要等到要選舉了才開牛肉政見，選完後又船過水無痕。

(中時 )