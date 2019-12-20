李連杰近年淡出演藝圈。（圖／達志影像）

56歲「功夫皇帝」李連杰先前和19歲學霸女兒Jane同框出席活動，原先對孩子十分保護的他也開始在IG分享和兩個女兒合影。最近李連杰接受專訪，透露對兩個女兒有三項成長要求，那就是不碰毒品、不隨便輕生，最後是在大學前不要懷孕。

據《娛理》報導，李連杰近年來淡出演藝圈，他將公益基金會交給專業人士打理，自己在今年上半年幾乎天天堅持冥想8小時，談到女兒，他透露因為自己有許多社會工作，和太太利智便說好由女方全權管教孩子，「用現在的話來說就是『虎媽』」，而李連杰雖然早年參與孩子的成長不多，因此跟女兒更親近，還曾跟女兒說「可以叫我哥哥」。

李連杰表示，自己雖管教不嚴，但仍對兩個女兒有「三不」，毒品、輕生、早孕這三件事絕不能碰，「別等到時候我不饒過你們」，也希望女兒保有「二H」，就是Healthy（健康）跟Happy（快樂），近年來李連杰接電影多為人情，大部分的訪問和作品邀約能推就推，他也不在乎網上惡評，直言自己有些事根本沒做，不會輕易被別人一句話氣到。

(中時電子報)