第74屆聯合國大會基於「77國集團和中國」的提議，12月19日通過決議，未來的每年5月21日定為「國際茶日」，確認茶葉是最重要的經濟作物之一，可對發展中國家的農村發展、減貧和糧食安全發揮重要作用。

此一提議是由大陸為中心的發展中國家提出。曾參與推動「國際茶日」的中國茶葉學會表示，大陸農業農村部聯合數家推廣飲茶的組織，於今年6月舉行的聯合國糧食及農業組織大會提出，且審議通過後，由巴勒斯坦代表78個國家於11月21日把草案提交給聯合國大會。

新華社、《新京報》報導指出，茶葉生產和加工是發展中國家數百萬家庭的主要生計來源，也是若干最不發達國家數百萬貧困家庭的主要謀生手段，其生產與加工有助於應對饑餓、減少極端貧困、增強婦女權能、可持續利用陸地生態系統。舉辦「國際茶日」慶祝活動有助於推動各方群策群力，開展有利於茶葉可持續生產和消費的活動，提高各方對於茶葉在應對饑餓和貧困問題方面重要性的認識。

大陸農村農業部則表示，「國際茶日」有助於大陸與各國茶文化的交融互鑑，茶產業的協同發展，共同維護茶農利益。之所以把「國際茶日」設在5月21日，是考慮到大陸的茶葉品種主要以綠茶、紅茶為主，在5月中下旬，大部分茶葉都已經上市，再往後就會因儲存等方面原因，茶葉品質下降，所以定在這個時間

(旺報 )