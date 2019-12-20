鹿谷鄉農會冬季比賽茶，正進行包裝作業。（廖志晃攝）

鹿谷鄉農會冬茶新包裝禮盒，新增防偽辨識標籤。（廖志晃攝）

鹿谷鄉農會冬茶比賽成績揭曉，茶農錢儒良奪得最高榮耀特等獎！農會總幹事林義能表示，為了確保消費者權益，今年再度更新包裝及防偽標籤，翻轉禮盒時，會出現LU字樣，消費者一摸、二看、三翻轉，就可以分辨真假；28日舉行茶賽頒獎及展售會。

林義能表示，今年冬茶賽，經過嚴格評鑑，淘汰率高達49.2％，比賽得獎茶葉品質掛保證；而特等獎茶葉更以每台斤30萬元天價交易，凸顯鹿谷鄉農會凍頂烏龍比賽茶，獲得大眾肯定。

鹿谷鄉農會推廣部主任陳芳炫說，每次茶賽包裝外觀都有更新，既可防杜假冒，也有助於比賽茶典藏及行銷，今年冬茶比賽入圍茶，採用橘紅暖色包裝，喜氣洋洋，還有美麗的牡丹花，自用送禮皆宜。

今年防偽標籤採與鈔券同等級的雕刻凹版圓形防偽標章，用手觸摸標章下半部，會有比千元大鈔還明顯的凹凸銳利感；二看則是每位得獎者都有專屬的流水號碼；三翻轉時「一心二葉」的圖形則會由淺粉紅轉深紅色，並顯現出英文LU字樣。

鹿谷鄉農會理事長陳文益表示，冬茶賽頒獎及展售會，將於28日在農會茶業中心舉行，請民眾把握良機，採購金字品牌的比賽茶。

(中時 )