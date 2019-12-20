2019新竹市眷村文化節將於22日在東大飛行公園登場，此次活動以「眷村裡的青春─述說眷村的青春故事」為主題，活動可見穿梭著當年打扮的青春男女、復古舞蹈、榮民雕像行動劇、眷味達人講堂、眷村風味市集與眷村特展，精彩可期。

文化局表示，新竹市擁有豐富的眷村聚落生活風貌，高比例的眷村是這個年輕城市共同記憶，市府每年均辦理眷村文化節，推廣眷村文化，透過活動的舉辦讓本市眷村文化得永續傳承，為這座城市留下獨特的紋理。

今年眷村文化節以「眷村裡的青春故事」為主軸，號召竹籬笆內外的老少朋友來懷舊，吸引一般年輕族群對眷村文化產生興趣。

活動內容多元豐富，包括「眷村事青春秀」、「新竹眷村青春的笑與淚特展」、「眷味達人講堂」、「眷村風味市集」等，並提供特色眷村美味料理供民眾品嘗，邀請民眾闔家蒞臨，共赴這場眷村盛宴。

其中，「眷村事青春秀」特別邀請Naught Swing舞團以歡樂、復刻年代感的開場舞，帶領大家回到了懷舊時光。另，新竹在地「好玩的劇團」，將首次以眷村、榮民為核心軸線的行動劇，透過「雕像藝術」深入演出，留住了新竹的青春過往。

而眷村生活中獨特的飲食文化是眷村文化相當重要的一環，此次也特別安排「眷味達人講堂」說食物、做食物，深談如何將家鄉味現代化，最後成了新竹著名的眷味伴手禮行銷全台的過程，活動也邀請到吃遍大江南北的美食達人，帶領大家深入探究眷村的美食風貌。

活動詳情可上官網http://www.hcccb.gov.tw查詢，或電洽1999市民服務專線查詢。

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