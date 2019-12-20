秉持「以人為本 幸福企業」為企業重要營運理念的全球人壽，多年來致力於為同仁積極打造工作生活平衡、友善家庭的職場環境，軟硬體設施雙管齊下，

為提倡同仁運動風氣，提升健康自覺力，推廣運動不遺餘力，從去年舉辦的萬人瑜珈到今年9月齊聚眾人跳ZUMBA，倡導運動風氣、愛護健康。日前更於台灣大學綜合體育館特別舉辦「全力一心・共球佳績 2019全球人壽運動會」，號召同仁們揪家人好友，一起藉由運動抒發工作壓力、放鬆身心，還能增加除了工作之外與同事互動的樂趣。現場逾2,400位同仁及眷屬共襄盛舉，全球人壽董事長彭騰德、副董事長林文惠及總經理馬君碩均親自到場為同仁加油打氣。

▲全球人壽日前舉辦運動會，由董事長彭騰德(圖中)、副董事長林文惠(圖右)、總經理馬君碩(圖左)揭開序幕，並親自到場為同仁加油打氣。(圖片／全球人壽提供)

【運動企業有口皆碑 打造幸福健康職場】

為建立優質幸福健康職場，全球人壽特別設立健身房，並聘請專屬健身教練指導同仁們使用各項器材，充實同仁們的運動知識，避免各種運動傷害。健身房設施包括跑步機、踩飛輪到各種重量訓練的器材都有，也提供舒適的沐浴更衣間。常使用健身房的同仁表示，健身房內各項重量訓練器材、飛輪及沐浴間等規格媲美外面連鎖健身房，無需花錢即可享有VIP級尊榮享受，真的非常幸福。

專屬健身教練每個月都會公布當月運動課程鼓勵同仁多多參與，且為使同仁身體更健康，今年特別推動「健康動起來」活動，於每週一、三、五下午依工作性質及高危險族群偏高之部門，由專屬健身教練到辦公職場邀請部門主管帶頭離開辦公桌、離開座位，起身動一動約5分鐘的健身操，其餘部門採突襲方式進行，幫助同仁暫時抽離腦力密集的高壓狀態、避免久坐，並建立同仁「動一動」習慣，促進身心健康。

公司每年也都會舉辦健康體位管理班、輕鬆健走班，幫助同仁維持良好運動習慣，以提升個人健康管理的目標。以去年的健康體位管理班為例，男生最高減重8.4公斤、女生最高減重10.1公斤，整體合計減重140.3公斤、減脂168.6％，成績相當豐碩！

▲全球人壽2019年特別推動「健康動起來」活動，請健身教練至高危險族群部門進行5分鐘健身操，其餘部門採突襲方式進行，右一為全球人壽專業健身教練。(圖片／全球人壽提供)

為協助同仁做好健康管理，培養運動習慣，除了提供專屬健身房及專屬健身教練外，也鼓勵同仁多多參與公司運動性社團，像是壘球社、羽球社、熱舞社、高爾夫球社等等，運動不但能紓緩身心靈，更能讓自己的身體更健康，做任何事才能無所懼，也才能守護最愛的家人，期盼大家以各種運動方式愛護自己的健康。

【一起運動享樂趣 鼓勵同仁攜家帶眷、呼朋引伴參加】

全球人壽人資長陳幸琦表示，人才是公司的重要資產，同仁身心健康，將為企業灌注源源不絕的活力，期盼能透過各種健康職場活動及運動會，為同仁創造樂活幸福職場，促進身心健康、幸福有感，同時提高「健康自覺力」並凝聚全球大家庭的向心力。以日前剛圓滿落幕的運動會為例，主要活動是由各部門同仁組成團隊參與各項競賽，包括創意隊呼、蟲心協力、20人21腳、躲避球、平原戰車等，攜手齊心創佳績；也有特別規劃闔家同樂的親子趣味活動。

▲全球人壽運動會特別規劃多項親子趣味活動，增進同仁及眷屬參與感。(圖片／全球人壽提供)

攜子參加運動會的總務處呂哲宇表示，「我們全球人壽真的就是一個很佛心的企業，不管是對員工或是對眷屬，整個福利還有活動都是很好的」；參與運動會的眷屬也表示，「公司時常有這樣的家庭日或活動或運動會凝聚大家」。而為了讓同仁運動完能好好補充體力及充足休息，運動會周邊也提供各種園遊美食及設施，包括科技體適能檢測，運用數位化器材檢測，讓參與同仁及眷友們能提高健康自覺力；也可以到視障按摩紓壓小站，享受5分鐘的按摩時間，讓身體快速恢復體力。全球人壽運動會直至閉幕還澆不熄同仁熱情的心，也讓所有同仁度過一個最熱血沸騰的周末。

【照顧員工如同家人 幸福真有感】

秉持著「因為愛 責任在」品牌理念，全球人壽照顧同仁如同照顧家人一般，將辦公室最高樓層(17樓)活動空間、最好的景觀留給同仁作為員工餐廳、瑜珈教室、健身房及哺乳室。同時，考量有親子托兒需求的同仁，每年暑假都會舉辦同仁親子夏令營活動，同仁與孩子大手牽小手地來上班、上課，開心地一起下班，追求工作與家庭平衡，增添親子幸福回憶，爸媽也不用再煩惱小朋友的暑假去處，小朋友也可以在夏令營度過精彩豐富的暑假。

▲全球人壽每年暑期舉辦同仁親子夏令營，讓小朋友度過精彩豐富的暑假。(圖片／全球人壽提供)

▲全球人壽每年在暑假期間舉辦夏令營活動，讓小朋友可以跟著父母到辦公室一起上下班。(圖片/全球人壽提供)

為了全方位照顧同仁身心健康，在飲食方面，嚴選團膳廠商於員工餐廳提供含蛋、豆、魚、肉及蔬菜類自助餐，讓同仁吃得飽又兼顧營養均衡。在放鬆身心方面，除了配合特定節慶舉辦娛樂活動、才藝比賽或運動會之外，也引進心理諮商師諮商輔導，提供同仁身心方面之協助。

全球人壽認為「愛+責任 人生重要的計算式」不僅是一句口號，更是對於同仁的使命與依歸，將同仁的身心健康視為珍貴的無形資產，致力於打造工作與生活平衡、健康活力的職場環境，以最實際的行動、努力成為每位同仁最安心的依靠，讓同仁幸福真有感。

不僅同仁幸福有感，近年來全球人壽積極推動運動職場深獲各界肯定，屢屢獲獎，榮獲勞動部「國家職業安全衛生獎-勞動健康特別獎」國家級職業安全衛生類最高獎項、108年企業成癮物質內部宣導競賽第二名、108年各式場域成癮物質預防教育宣導成效-卓越楷模獎、108年度保險業企業加薪優良標竿企業、108年體育推手獎贊助類金質獎及長期贊助獎，持續努力打造的「以人為本，幸福企業」的健康職場。

此外，全球人壽在經營各方面也都屢獲佳績，包括榮獲金管會「公平待客原則評核」績優保險公司；2019年完成首本「全球人壽CSR報告書」，所涵蓋之SDGs高達14項為目前同業最多；榮獲2019台北金鵰微電影展「優等影片、優等拍攝創意」：我的棒球夢─馬祖棒球營；「優等環境資源」：我的一畝茶；「全球人壽保險股份有限公司新生北路商辦大樓」榮獲國家建築金質獎「規劃設計類辦公商業大樓中層組」最高榮譽之首獎、「宜蘭縣礁溪鄉2、3號基地旅館新建工程」國家建築金質獎「施工品質類休閒建築組」最高榮譽之首獎；2019保險品質獎「知名度最高」優等獎；「愛+責任 人生最重要的算式」第26屆年度十大金句獎；「全球人壽加倍醫靠終身醫療健康保險」2019保險信望愛獎「最佳商品創意獎」優選；「全球人壽醫療費用健康保險附約」《Smart智富月刊》2019保單評選優選保單、《Money錢雜誌》2019保險AI大賞；金管會108年「辦理小額終老保險表現優良獎」。全球人壽也期盼在一步一腳印耕耘下，矢志成為保險業標竿典範。

(中時電子報)