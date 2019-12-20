台中市文心森林公園規畫的副燈區打造童趣樂園，邀請國際知名IP「戽斗星球」與「熱帶水果鳥」動物明星。（盧金足攝）

2020台灣燈會在台中，迎接副展區文心森林公園12月21日點燈。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府邀請民眾來台中從早玩到晚，享受歡樂假期。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020台灣燈會副展區在文心森林公園，以親子「童」樂為主軸。（盧金足攝）

共有超過50座炫亮燈組，布展期間已經吸引許多網紅、網美前往拍照打卡，在臉書與IG瘋傳，網路掀起熱烈討論。（盧金足攝）

全台灣最早的燈會在台中！市府舉辦有史以來最長的2020台灣燈會，台中市文心森林公園規畫的副燈區打造童趣樂園，邀請國際知名IP「戽斗星球」與「熱帶水果鳥」動物明星，還有史上第一「有香味、會飄雪的台灣燈會！」橫跨耶誕節、元旦、農曆新年、元宵節、情人節等五大節日，期待全世界的遊客來台中玩，體驗台中「白天旅遊精彩、夜晚燈會璀璨」。

2020台灣燈會將從12月21日開始在副展區文心森林公園起跑，展出到明年2月23日，也將是史上最好玩、好看的台灣燈會！

台中市觀旅局長林筱淇指出，2020台灣燈會副展區在文心森林公園，以親子「童」樂為主軸，園內規畫「生肖遊園地」、「熱帶叢林區」、「節慶嘉年華」、「繽紛世界」、「

國際明星會」5個燈區，共有超過50座炫亮燈組，布展期間已經吸引許多網紅、網美前往拍照打卡，在臉書與IG瘋傳，網路掀起熱烈討論。

這幾天試燈時，很多民眾已到場先睹為快，市府說，點燈後的展期，每個周末假日搭配「童樂舞台」精彩表演活動近百場，包含泰國知名歌手Gail蓋兒、台灣歌手梁文音、宇宙人演唱，還有小朋友最喜歡的YOYO家族、兒童合唱團及管弦樂、魔術表演、氣球小丑等豐富互動節目等，將文心森林公園打造成一座歡樂驚奇的大型童趣樂園。

展區亮點還有光之森林，從開燈日至元旦期間，每天都會飄人造雪，一旁還有高大的雪人；元旦及接下來的2個周末，在「熱帶水果鳥」周邊的區域，會有天后演唱會等級的水果香氛營造，創造「史上第一有香味、會飄雪的台灣燈會」。

為替文心森林公園童趣樂園暖身，民政局規劃20日晚間6時進行29區花燈車遊行，遊行車隊由大墩七街與惠文路口出發，繞行南屯與西屯區如河南路及文心路等主要幹道；21日下午4時在文心森林公園周邊人行道更有大小朋友一同參與、別開生面的遊行，晚間6時30分有精彩開場表演，歡迎民眾當天到現場同樂。

「2020台灣燈會在台中」燈會精彩接力，除了夜晚賞花燈，更推薦國內外遊客來台中賞燈順遊觀光景點，體驗這座國際城市白天夜晚不同觀光風情。

台中擁有豐富多元的觀光資源，人文風情、遊樂體驗、自然景觀等多元主題能滿足遊客不同出遊需求，白天可至台中城區來趟人文歷史巡禮、審計新村感受新潮文創、后豐鐵馬追風等等豐富觀光體驗，邀請民眾來台中從早玩到晚，享受歡樂假期。

(中時 )