一年一度聖誕佳節到來，LINE WEBTOON 即日起至12月25日止，每日連載推出《HOHOHO!穿越聖誕時空》邀請包括寶阿、Haohow、Pony、就就貓、阿慢、西左、JUJU C.等共7位台灣、香港的知名創作者一同大玩聖誕驚奇創意，營造出浪漫、驚悚、有趣又感人的過節氛圍，本次特輯中以「穿越時空」的概念，總編將化身聖誕老人，運用魔法帶領創作者們的筆下角色「穿越」到作品某個特定時空中，再改編成聖誕節為主題的故事情節，將呈現出令讀者懷念又創新的元素，連載期間推出限定好康活動，讀者完成指定任務就有機會獲得驚喜好禮！

本次 LINE WEBTOON 聖誕特輯為呈現出每日不同風格的節慶氣氛，號召了包括擅長戀愛主題的寶阿，以《1加1》男主角藍寶化身的聖誕老人，穿越時空碰上幼時女主角棉花所發生的有趣故事；鬼王阿慢以恐怖幽默的主題，敘述在遙遠妖怪村落裡的孤兒院，幼時的紅鬼阿慢與好朋友做好了一棵聖誕樹，等待著聖誕老人來臨的情節；輕鬆搞笑風的西左之創作則源自正連載中的《瘋人》，回到了十年前的聖誕夜，小富豪三郎與兒時的三郎好友們一起度過無厘頭聖誕夜等，多元主題讓創作者自由發想，將帶給讀者耳目一新的溫馨時光！

(中時電子報)