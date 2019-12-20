可寧衛(8422)在太陽光電系統方面，除了現有的屋頂型及地面型太陽光電系統外，今年更在兩座已封存掩埋場(高聯掩埋場、雄衛掩埋場)頂面區設置共3.96百萬瓦地面型太陽光電系統，每年提供超過500萬度電。今日可寧衛獲高雄市政府頒發光電智慧建築標章特別獎。

可寧衛近2年來超越以前原有的廢棄物事業，例如旗下的中衛環保平台、汽電共生發電廠，現階段雖然尚未有所貢獻，預期未來將成為營運的新活水。可寧衛今年以來，積極建構廢棄物清理的大平台，協助客戶及協力廠提高清運效率。

可寧衛指出，集團把能源轉型與全球永續議題視為重大政策方向，積極投入籌備使用廢棄物衍生燃料產生潔淨再生能源的汽電共生廠；另一方面，集團也將專注於廢棄物處理本業，擴大整合全台獨有的AI智能廢棄物清運平台，從廢棄物清運、資源再利用至最終完善的固化掩埋的一站式處理。

(時報資訊)