本周台股在台積電除息前，法人積極買超，加上國際股市再創新高，雖然下半周較為疲軟，但一周以來仍上漲31.35點，漲幅約為0.26％，以11,959.08點作收。台灣50指數收盤為9,353.22點，較上周的9,396.24點下跌43.02點，跌幅約為0.46％。寶島股價指數收盤為13,628.69點，較上周的13,590.70點上漲37.99點，漲幅約為0.28％。

產業別指數方面，證交所統計，漲幅以汽車類指數上漲4.93％最大，跌幅以半導體類指數下跌1.95％最大，未含金融類指數上漲23.24點，漲幅約為0.23％，未含電子類指數上漲210.26點，漲幅約為1.41％，未含金融電子類指數上漲227.86點，漲幅約為1.85％。

本周集中交易市場總成交金額為7,593.97億元，全體上市股票成交金額為7,147.11億元，股票成交量周轉率為1.82％。累計今年年初開盤至今天共235個交易日，集中市場總成交金額為28兆2,925.36億元，市場日平均成交金額為1,203.94億元，股票成交量周轉率為71.13％，股票日平均成交量周轉率為0.30％。

市值部分，今天全體上市公司市值為新台幣36兆2,959.14億元，較12月13日市值36兆1,830.97億元增加1,128.17億元，增幅約為0.31％。

(時報資訊)