美國國會眾議院當地時間16日通過一項法案，禁止政府從被認為是國家安全威脅的企業購買電信設備，比如華為。眾議院此舉被媒體稱為是美國應對華為「威脅」的最新嘗試，也是接棒白宮的行政措施的封殺之後的立法程序。

據美國《國會山報》報導稱，眾議院一致通過的兩黨「安全和可信通信網路法」(Secure and Trusted Communications Networks Act)，最快可在本週獲得參議院投票。

該法案背後的兩黨立法者說：「保護我們的網路免受惡意外國干擾對美國的無線未來至關重要。」該法案的兩黨立法者，包括強大的房屋能源和商業委員會的最高民主黨人和共和黨人，在一份聲明中說。「像華為及其關聯公司這樣的公司對美國的商業和安全利益構成了重大威脅，因為許多通信提供商嚴重依賴其設」。

這項立法禁止聯邦通信委員會（FCC）撥款從「任何存在國家安全風險的公司」購買電信設備，同時要求政府幫助小型通信提供商從地下竊取可疑設備。

該法案要求FCC建立一項10億美元的計劃，以幫助小型和農村通信提供商刪除「可疑網絡設備」，並用被認為更「安全」的產品代替它。

(中時電子報)