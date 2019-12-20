中職人氣王「恰恰」彭政閔今年退休後，明年將擔任中信兄弟副領隊兼農場主管，雖然屬於行政職，不過領隊劉志威為了不讓球迷擔心以後看不到恰恰，開口說未來如果有活動或場合需要他，都有機會再看到彭政閔。

彭政閔未來職務以行政的農場主管為主，必須了解球隊長遠計畫，並協助整合教練團想法，使球隊訓練方向與球團一致。不過彭政閔擔任行政職，是否代表球迷將沒什麼機會再看到恰恰？

劉志威表示請大家不要擔心，未來有活動或場和需要彭政閔現身，無論他是什麼職位，都會有機會看到他，不過他因職務不用穿球衣，因此未來再看到彭政閔可能不是穿球衣。意即未來彭政閔可能多以西裝或休閒裝現身。

儘管已退休，彭政閔也說未來還是會出現在球場，「還是要去鼓勵一下、看一下球員的狀況。」

彭政閔的出國培訓計畫也受到大家關注，劉志威表示目前暫定會去美國、日本各一個球隊參觀學習，不會一整年都在國外，看選什麼階段去參訪，例如延長春訓、秋訓等，每個階段都可以選。

不過因為國內接下來還有6搶1賽事，「國內行程還沒明朗化，還不曉得中華職棒組訓賽的規劃，這些都要考慮進去。」意即不排除彭政閔再任國家隊教練的可能。

(中時 )