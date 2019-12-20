嘉義市咖啡業者各有特色，歡迎來嘉品嘗好咖啡。（廖素慧攝）

嘉義市政府及嘉義市觀光協會舉辦「2019嘉義市國際咖啡文化節X遇見好咖市集」，邀約大家於28、29日到北門驛廣場喝咖啡、玩嘉義，副市長陳淑慧說，阿里山咖啡名揚國際，遇見好咖啡來嘉就對了。

陳淑慧說，北回歸線經過嘉義，讓阿里山成為適合咖啡樹生長的環境，從日據時代到現在都是咖啡產區，阿里山咖啡屢次比賽揚名國際，嘉義市有百餘間咖啡館，各有特色，來嘉義市找自己合味的咖啡，包君滿意。

陳淑慧說，嘉義市國旅秋冬遊住宿補助的活動持續加碼好康優惠，今年辦理「百大品牌在嘉」系列課程，協助嘉義在地品牌升級，遊客旅遊量不斷成長，最近更獲經濟部工業局補助，與科技業合作推出「旅行玩嘉」旅遊平台，遊客透過此平台可以找到最優惠的旅遊方案。

嘉義市觀光協會理事長許賢哲說，每天一杯咖啡已經成為庶民文化，嘉義市官民致力發展「甜蜜產業」，舉辦2019嘉義市國際咖啡文化節活動，有咖啡市集及藝文活動，歲末年終犒賞自己，也陪家人來嘉旅遊正是時候。

當天活動有國際咖啡文化區、咖啡立體雕花表演、咖啡拉花體驗、抒情音樂現場演奏、光雕投影秀，每天下午2時、6時起，消費200元好咖消費就送限量版毛毛馬克杯，還有集點摸彩、咖啡拉花免費體驗。

(中時 )