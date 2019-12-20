由於本季僅剩5隊，在賽程安排上，每隊都有單周4連戰，也就是連4天比賽的嚴苛考驗，史上首支接受這種考驗的球隊是台銀，台銀總教練陳國維苦笑表示，「突然聽到連打4天，會不知道怎麼調整，感覺什麼都很急，但不能當藉口！」

陳國維表示，像是台銀上周日有比賽，然後周一休息，只剩周二與周三可以練球，「原本真正可以達成練球效率的時間點是周三，我卻不敢太要求強度，體能也不敢跑太多，此時要比誰的儲備能量足夠，也就是可用之兵越多，就更有利。」

目前台銀扣除傷兵，剩下15名健康球員可以上場，所以陳國維的策略就是，每天利用輪替，找出最適合當天可以上場的12名登錄球員，就連比賽當天早上的練球也要小心，因為台銀本周有3場是打第2場，比賽打完通常時間都很晚了。

「其實仔細想想，我們曾在今年夏季聯賽連打6天，到了最後1場，整隊明顯都疲掉了，所以現在我不敢拉開練球強度，」陳國維說，「球員都告訴我這種4連戰賽程感覺很急促，也就是什麼都很急，但我不找藉口，從心態開始調整。」

台銀昨天首戰雖輸裕隆27分，替這次4連戰開了很糟的起頭，可是陳國維仍信心滿滿表示，當前最重要的是調整心態，「只要球員把我要求的內容做好，展現絕不輕易認輸的拚勁，這樣就夠了！」看來陳總已經準備好迎接這次考驗了。

(中時 )