張嘉郡（前右）提出7大農業主張，尋求農漁民認同。（張嘉郡提供／張朝欣雲林傳真）

立委候選人蘇治芬20日邀屏東縣長潘孟安到雲林縣掃街拜票，潘強調國會很少出身傳統農業縣又兼具農業專業的立委，所以他支持蘇繼續留在國會；對手張嘉郡則提出7大農業主張，未來的雲林要推動智慧農漁業，從土地種出幸福並接軌國際。

潘孟安20日前往雲林縣北港鎮，與尋求連任的民進黨立委蘇治芬掃街拜票，潘表示屏東與雲林都是以農業立縣，蘇擔任雲林縣長時雲林農業產值、綠能發電雙雙達到全國第1名，因此他縣長就任前還特地向蘇請益。

蘇治芬感謝潘孟安特地從屏東遠道而來，還帶來屏東的香蕉相贈，有5星級潘縣長的「安安相挺、屏東蕉心，屏安凍蒜」加持，她相信一定能順利連任、持續打造農業首都2.0，與蔡英文總統繼續護國家、保台灣。

國民黨立委候選人張嘉郡則提出7大農業主張，包括推動農民退休制度、開放外勞解決缺工、推動食農教育執行法、改善公糧收購制度、完善天然災害救助辦法、建立產銷制度為農民謀福、嚴格管制進口蔬果配額。

張嘉郡表示，之前擔任立委成功為鄉親爭取雲林高鐵，此次再度投入立委選舉，要實現另一項重要使命「爭取麥寮國際商港」，為農民打開外銷新通路，讓台灣優質農漁產品在國際受到更多消費者青睞，解決產銷失衡問題。

張嘉郡強調未來的雲林要推動智慧農漁業並接軌國際，提高農漁民收入、創造農漁業新價值，讓農漁業也能成為年輕人一生的志業，傳承故鄉的幸福。

(中時 )