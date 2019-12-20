又到了耶誕節交換禮物的旺季，旺旺台北電商宣布，首次將「美味」、「懷舊」、「童趣」及「娛樂」四大特點融為一體，推出網購限量獨家的「歡巨大禮包」，體積比一般版浪味仙大出約10倍，不僅外型令人驚艷，內在盛裝許多豐富美味，歲末年終是交換禮物及好友歡聚採購零食的旺季，旺旺台北電商預估，12月推出「歡巨大禮包」將帶來3成業績成長。

旺旺台北電商表示，12月是耶誕交換禮物、狂歡派對的旺季，親友聚會準備大份量美食，又要滿足眾多不同口味的喜好，帶動歡聚氣氛，才會推出四大特點融為一體的「歡巨大禮包」。

旺旺台北電商表示，「歡巨大禮包」有5大特點，首先，浪味仙控必買，內含各種口味浪味仙，海苔、起司及經典的田園蔬菜口味；其次，經典款零食，「仙貝」、「雪餅」、「仙貝酥」統統都囊括，第三，買就附贈獨家限量「浪味仙帆布袋」，享受童趣又環保。

此外，每份「歡巨大禮包」內附一張「旺事平安刮刮卡」，有機會刮中PS4電玩；最後，1月5日前單筆購兩份「歡巨大禮包」，隨貨贈「台北國際電玩展一日參觀券」2張。

(中時 )