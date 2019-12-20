台中高分院與南投縣政府共同創建的「訴訟程序視訊諮詢服務」，20日連線啟用，台中高分院院長李伯道、南投縣長林明溱表示，希望藉此提升便民效能，讓民眾減少往返法院旅途勞累，落實司法為民的理念。

李伯道、林明溱，與台中高等行政法院院長許金釵、南投地院院長黃俊明、法律扶助基金會南投分會長黃秀蘭、南投縣律師公會常務理事吳莉鴦，觸摸啟用光球，正式宣告「視訊諮詢服務」連線啟動。

李伯道指出，台中高分院在服務的台中、彰化、苗栗、南投4縣市，首選南投縣優先開辦「訴訟程序視訊諮詢服務」，除了考量南投縣幅員遼闊，更因為縣長林明溱率領的縣府鄉鎮市公所大力支持，其他縣市也會接續建置。

林明溱指出，民眾非常需要訴訟程序諮詢服務，以南投縣仁愛鄉民為例，若專程到台中高分院洽詢，單程就超過3小時，如今有視訊諮詢服務，幾分鐘就能獲得解惑，實在是法院服務的突破與大功德。

台中高分院結合南投縣政府轄下鄉鎮市公所資源，應用科技視訊設備，讓縣民不必親至法院，可就近於鄉鎮市公所，共13處駐點進行訴訟諮詢視訊服務。

訴訟諮詢視訊服務項目，包括訴訟程序方面 ，繫屬中之民事、刑事、家事訴訟、非訟案件查詢，如案號、股別、進行情形、定期、裁判主文。撤回、上訴、抗告、再審程序詢問。辦理具保、責付、撤銷羈押、發還保證金、繳納犯罪所得等手續。調解程序、聲請補發裁判正本、確定證明書及調解不成立證明書、起訴證明書、訴訟終結證明書。聲請閱卷、電子卷證、付與卷宗物影本、光碟等手續。書狀方面 包括遞狀方式，要提出何種書狀及提供書狀範例供撰寫書狀參考，繳納訴訟費，識別法院文書等。＃訴訟 ＃台中高分院 ＃遠距視訊 ＃南投縣政府

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