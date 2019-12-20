◎韓辦揭綠營十大酬庸肥貓

韓國瑜競選辦公室今天羅列「民進黨十大酬庸肥貓」，並宣布韓當選後，將推動數位開放政府，落實庶民參與。韓辦總發言人王淺秋嘲諷，只要是綠營的皇親國戚、派系大頭等人馬，就能坐直升機通到「不可思議的職位」。發言人葉元之說，各個都身懷絕技，就算引咎辭職，還能升到更高位置。

◎蔡英文指經濟政績 呂秀蓮打臉膨風

前副總統呂秀蓮今在臉書直播節目《台灣4.0》以「膨風政見＆政策性買票」為題指出，蔡政府執政引以為傲的經濟政績多來自膨風；與會前立委彭百顯更指，親美不是不好，親中現在變成抗中，更被解讀成支持統一，這樣的一個政治上的一種謬誤，造成國人一直分不清楚。台灣目前兩岸政策上，都不應該去跟這兩個世界霸權對立。

◎空汙增精神疾病比例３成 不容忽視

國外與本土研究均指出，人若長期曝露在空汙標準超標環境下，不只心肺功能受影響，在罹患憂鬱 、焦慮及自律神經失調方面等精神疾病將提高3成患病率，對身心影響層面之深，值得重視。

◎玉山下雪了 排雲山莊降冰霰夾雪花

玉山氣象站20日上午11時25分，降下今年冬季第一場雪！攀登玉山主峰的前哨站排雲山莊，也在11時40分降冰霰夾雪花。

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(中時電子報)