分析消費者行動網路體驗的獨立機構Opensignal今（20）日每半年都會公布一次各地的行動網路報告，今日2019年12月台灣行動網路報告也正式出爐。到底哪一家電信業者整體服務表現最佳，正值換約期間的你，一定要看！

Opensignal 在2019年8月1日至10月29日期間，總計統計104011個裝置，歷經257409178次統計，得出了2019年12月台灣行動網路體驗報告。

Opensignal 2019年12月台灣行動網路體驗報告的獎項表 。（Opensignal提供／黃慧雯台北傳真）

中華電信影音體驗獲得「極好」評級

五大電信中，中華電信影音體驗獲得「極好」評級，代表台灣電信業者意識到向客戶提供高品質影音體驗的重要性。中華電信首次在該指標上獲得了極好的評級，百分制中獲得75.0分，顯示中華電信用戶已享受到快速加載和無停頓的影音體驗。

台灣大哥大和中華電信用户的語音應用程式體驗並列第一

台灣大哥大和中華電信成為台灣首批獲得 Opensignal 語音應用程式體驗獎（Voice App Experience award）的兩家電信業者。該獎項評估的是 WhatsApp、Skype 或 Facebook Messenger 等通訊應用程式的語音通話品質。整體而言，5家台灣電信業者中有4家在 百分制 中獲得80分以上，評級為「好」（Good）。其中，台灣大哥大和中華電信以82.0分和82.2分略勝其它業者。 亞太電信得分為78.4，是唯一評級為「可接受」（Acceptable）的電信業者。

中華電信贏得下載速度體驗獎項 提升近9%

中華電信保持了下載速度體驗第一名的位置。其用戶平均下載速度為 37.1 Mbps，比競爭對手遠傳電信快了 6.6 Mbps。在上傳速度體驗方面，遠傳電信以 11.1 Mbps的速度排名第一，而中華電信和台灣大哥大的速度皆為 10.7 Mbps。

台灣大哥大和遠傳電信的4G可用率超過95%

台灣電信業者的4G可用率表現特別優異。五家電信業者的用戶4G可用率都超過了90%，台灣大哥大和遠傳電信則都超過了95%。亞太電信自從Opensignal 2019年6月報告以來進步最大，其用戶體驗的4G可用率從89.0%提高到94.7%。

Opensignal 2019年12月台灣行動網路體驗報告結果顯示，用戶使用五家電信業者的網路時，平均有90%以上的時間能夠連線到4G服務。台灣消費者使用語音應用程式（基於 WhatsApp、Skype 或 Facebook Messenger 等應用程式進行語音通話）的體驗很好。在 Opensignal 新推出的語音應用程式體驗類別中，五家台灣電信業者中有四家在1-100的評分範圍內達到了80分以上。台灣消費者在使用手機觀看串流媒體影片時，獲得了高品質的體驗。

當前台灣正在籌備5G頻譜拍賣。從2019年12月10日開始，台灣的國家通訊委員會（National Communications Commission，簡稱NCC）將拍賣2,790 MHz的頻寬，包括1,800 GHz、3.5 GHz和28 GHz頻段。NCC計劃在1月底前將許可證頒發給競標獲勝者。預計所有5家台灣電信業者都將參與此次競標。將會讓台灣的行動通訊服務邁向下一個世代！

(中時電子報)