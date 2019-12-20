觀光局今（20）日表示，最受大馬穆斯林朋友喜愛之穆斯林當紅女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）再度來臺拍攝「Salam Taiwan 2020」最新觀光宣傳影片，要將臺灣打造成穆斯林心中首選旅遊目的地，力拼馬來穆斯林來臺旅客，每年雙位數成長，並於2020年達成全年十萬名馬來穆斯林來臺旅遊的倍增目標。

觀光局說，馬來西亞為臺灣觀光重點客源市場，2018年馬來西亞來臺旅客超過52.6萬人次，然而馬來西亞穆斯高達1,800萬人口，顯示馬來西亞穆斯林來臺市場極具開發潛力。

為吸引穆斯林朋友來臺觀光，觀光局繼去年首度邀請大馬穆斯林人氣女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）擔任馬來西亞、汶萊地區的臺灣觀光代言人，2020年續邀蜜拉菲爾莎擔任觀光代言人，並於12月14日抵台10天，為觀光局2.0版的「Salam Taiwan」拍攝新的「Salam Taiwan—臺灣歡迎您」宣傳影片。

觀光局說，為了擴大穆斯林來臺旅遊熱潮，2018年啟用Instagram擁有超過550萬粉絲的高人氣的蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）擔任馬來西亞以及汶萊穆斯林代言人，以「Salam Taiwan—臺灣歡迎您」為宣傳標語。

觀光局透露，透過蜜拉菲爾莎的宣傳影片強力於電視、戲院與社群平臺等多元廣告通路曝光後，「Salam Taiwan—臺灣歡迎您」已於穆斯林社交圈中掀起一波遊臺話題，推估2019年1到10月馬來西亞穆斯林來臺旅客較去年同期成長29％！

觀光局指出，今年度推出2.0版的「Salam Taiwan」標誌，將加上副標語「Destinasi Baru Pilihan Hati Mu」，中文為「你心中首選的全新旅遊目的地」。第二支宣傳影片將針對美食、生態、樂活、文化與購物等五大主題，更具體並深入的向穆斯林朋友宣傳臺灣觀光特色資源。例如美食篇將以臺灣的1,000種甜點為宣傳主軸，生態篇結合山脈旅遊年，以高山森林鐵道旅遊為推廣重點，樂活篇介紹臺灣多元的單車旅遊，另有文化篇、購物篇。

觀光局提到，在10天密集的拍攝行程中，蜜拉菲爾莎走訪了臺北大稻埕、新北三峽老街、九份老街、臺中彩虹眷村、高美濕地、南投日月潭與嘉義阿里山…等特色景點，品嘗臺灣風味甜點如花生捲冰淇淋、蟑螂拉花咖啡、珍珠奶茶與芒果冰，體驗手工肥皂及大稻埕挑選花布的樂趣。

另外，觀光局說，蜜拉菲爾莎也到有「全球十大最美自行車道」之稱的日月潭環潭車道騎單車與搭阿里山森林火車。她表示很榮幸再度成為臺灣觀光代言人，這次停留臺灣的時間比上次更長，因此看見更多元風貌的臺灣，不管是自然風景、人文美食，甚至是文創禮品都相當具有臺灣特色，她相信不管是什麼年齡層的朋友造訪，都能玩得盡興。她也希望透過這次不同主題的影片，能將更多元的臺灣景點及文化呈現給穆斯林朋友。

交通部觀光局表示，臺灣的穆斯林友善旅遊環境非常完善，全臺灣已有超過210家餐廳與旅館獲得相關清真認證，主要交通場站與國家風景管理區均設有祈禱室及淨下設施，更陸續開發清真臺灣APP及清真販賣機等設施，萬事達卡2019年最新「新月評等—全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，台灣在非伊斯蘭組織國家中僅次於新加坡與泰國，與英國、日本同列第3名。

觀光局透露，宣傳影片預計於2020年1月底於馬來西亞首播，並透過馬來西亞與汶萊的電視廣告、電影院映前廣告、戶外電子看板、網路等各項通路強力放送，蜜拉菲爾莎也將配合觀光局在馬來西亞各大旅遊展站臺推廣台灣；觀光局將與馬來西亞優質旅遊業者合作推出「Salam Taiwan 2020」優惠促銷方案以及包裝代言人臺灣見面會旅遊產品。

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