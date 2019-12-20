金寶(2312)今舉行法說會，金寶電子總經理沈軾榮表示，金寶明年開始將陸續有海外子公司回台掛牌。受到中美貿易戰轉單效應，以及客戶集中供應鏈和品牌廠的拉貨，金寶明年的成長動能可期，營收和獲利可望雙成長。明年第2季起業績開始逐季成長，他個人希望2020年的成長幅度可以達50%。

沈軾榮表示，金寶在泰國30年，在菲律賓20年，東南亞從建廠到生產要12-18個月，管理團隊也要當地化，不同於中國，台商可以派五個台幹在大陸設廠，但到泰國派五個不可能，出了大陸到東南亞設廠，是完全不同的生產模式。同時，國際品牌客戶不可能不把產能從大陸移到東南亞，不管是今年明年還是後年，競爭對手一旦到東南亞設廠，都還需要時間，而在東南亞，金寶擁有最大優勢。 金寶的主要營收項目，印表機和智慧家電占34%、網通占39%、儲存設備占30%。金寶今年前三季營收1027.17億元、年增5.9%，營業淨利13.43億元、年增19.9%，稅後淨利7.69億元、年增13.7%，EPS為0.46元。

金寶明年起將陸續推動海外子公司回台上市，明年泰精密將在6月掛牌上市，而菲律賓金寶在2021年回台掛牌，2022年規畫通寶上市。

此外，金寶在大陸新建的岳陽廠，將在明年初啟動，此為全新產能，以生產印表機為主，目前金寶是全世界最大印表機的生產商。

沈軾榮今天透露，金寶的網通事業在2~3年會有好消息，但目前還不能對外說明，屆時若舉行法說會必讓法人驚艷。雖然沈軾榮三緘其口，但同業已經傳出和碩的網通部門，近期已有60餘人投效金寶。

(時報資訊)