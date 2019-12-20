衛生福利部今（20）日表示，目前正推動「智慧醫療區域聯防試辦計畫」，雲林縣臺大醫院雲林分院經遴選為試辦縣市，補助經費1,500萬元，並於今天在臺大醫院雲林分院舉辦「安心雲林e院聯防」遠距醫療計畫啟動儀式。

衛福部說，這次儀式邀集十家合作醫院、基層醫療、長照機構與資通訊產業夥伴，結合政府、醫療、產業，未來將可使區域內的各層級醫療資源更能緊密結合，彼此互補，打造出一個綿密的醫療物聯網，開創智慧遠距醫療的新紀元。

衛福部指出，遠距醫療的推展是近年國家重要衛生政策，衛福部擬訂「智慧醫療區域聯防試辦計畫」，透過開創智慧遠距醫療模式，結合資通訊網路技術，整合不同醫療機構層級的急重症資源，以區域聯防精神，專科醫師聯合排班，提升醫療照護效率及效能，讓醫療照護沒有距離的隔閡。

衛福部指出，考量雲林地區為農業縣，近年人口快速高齡化且醫療資源相對不足，在立法委員劉建國的推動促成下，由臺大醫院雲林分院辦理本試辦計畫。

衛福部說明，將透過「區域聯防」、「遠距眼科」、「高危出院」以及「智慧傷口」等四項智慧醫療遠距服務模式，同時搭配心臟內科、神經內外科、眼科、皮膚科及整形外科等專科醫師聯合排班及遠距醫療，提供雲林在地民眾即時的專科別診療，降低跨區轉診人次；對於高風險病人出院後，藉由醫院及社區醫療跨層級共同照護，搭配遠距照護之介入與追蹤，減少短期再住院率，增加醫療照護之延續性。

衛福部強調，結合台灣資通訊科技的強項與創新醫療服務模式，提升國內偏鄉醫療照護的可近性、即時性、效率及照護品質，並藉由跨層級機構的合作新模式，讓醫療資源有效運用，縮短城鄉差距，達到世界衛生組織揭示的健康平權目標。

(工商 )