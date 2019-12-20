福音派基督徒占美國選民25%，一向是美國總統川普的基本盤。根據福斯新聞（Fox News）10月民調，川普在福音教派基督徒的支持率已從2016年大選的81%降至70%左右。如今福音派基督教刊物《今日基督教》社論指出，美國總統川普在道德上已「迷失和混淆」，應該解除其總統職務。

《今日基督教》（Christianity Today）社論指出，美國總統試圖利用職權，脅迫外國領導人去騷擾、破壞其政治對手的名譽，這不但違憲，更重要的是，極不道德。

《今日基督教》這次高調呼籲罷免川普，川普若未能及時挽救，並敦促福音派基督徒不要支持川普，勢必危及其明年連任選情。

該社論直言，川普本身坦承在商場和女性關係方面的不道德行為，甚至引以為榮。單是他的推文，一連串的錯誤描述、謊言和詆毀，幾乎就是一個在道德上迷失的完美例子。

「我們相信彈劾聽證會已經清楚了解…川普總統濫用職權換取私利，背叛他的憲法誓言。我們可以嚴肅地說墮胎是一種不可容忍的巨大罪惡。但能否以同樣的嚴肅態度說，我們國家領導人不誠實和喜怒無常的性格其實並不重要。」

社論指出：「川普先生是否應該被參議院解除職務，或藉由下屆選舉讓他下台，需要審慎的判斷。我們認為他應該去職，這件事無關黨派忠誠，而是對十誡創造者的服膺。」

今日基督教由知名的佈道家葛理翰（Billy Graham）創辦，葛理翰去年去世後，家族已和這份刊物不再有關係。

(中時 )