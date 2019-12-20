高雄市三民區今天凌晨發生一起酒駕男揮斧嗆警事件，一名男子疑似酒駕被警員攔下進行酒測，數值超標後心生不滿，一氣之下從車廂拿出斧頭與警方對峙，所幸在警方支援抵達後，悄悄從男子背後奪斧，並將男子壓制在地，才化解此次危機。

高市警三民二分局鼎山所巡邏警員20日凌晨2點於三民區新民、灣中路口發現一名可疑男子騎乘機車闖紅燈，便隨即對他進行攔查，盤查時警員發現男子渾身酒味，對男子進行酒測，沒想到酒測值高達0.33，男子隨後竟從車廂拿出利斧，向警員嗆聲示威。

因為當時只有兩名員警，於是隨即請快打部隊的警力支援，雙方對峙10分鐘，他與警方對話時，發現有所鬆懈，一位穿著便衣的員警趁機從他背後奪取斧頭，其他員警見狀後一擁而上，江男子壓制在地，以妨害公務及公共危險罪移送法辦。

警方表示，警方執行公務時，面對不理性的民眾絕對會採取強力執法作為，呼籲民眾應保持冷靜，為了維護警方執法之公權利及執勤安全，對於妨害公務之行為警方絕不寬貸，展現公權力不容侵犯的決心。

(中時 )