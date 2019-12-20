明新科大高教深耕計畫成果展，以學習取代工讀，補助弱勢學生充實專業與建立技能。（校方提供／莊旻靜新竹傳真）

明新科技大學獲教育部108年高教深耕計畫補助，利用校內資源建構學習輔導、職涯發展及生活參與等機制，補助弱勢學生充實與建立技能，18到20日校方舉辦成果展，呈現輔導機制的具體成效，期望能鼓舞更多學生翻轉自己的未來。

明新科大獲教育部補助，其中「提升高教公共性：完善弱勢協助機制，有效促進社會流動」計畫，即是幫助弱勢學生透過學習取代工讀，增進一技之長，提升高等教育的公共性。

負責計畫執行的學務處，以創新的方式呈現計畫成果，除了靜態的作品陳列，現場也有手作體驗區，祈福天燈DIY、手繪聖誔卡及原民服裝體驗等，且邀請今年度參與輔導機制的20位學生，分享學習成果與心得。

就讀工管所一年級的吳姓學生在大學四年級，接受「與師共學」子計畫的學習輔導，在老師鼓勵下，考上研究所。旅廚系宋同學、休閒系丁同學等10位弱勢生透過「推動弱勢生國際參與」子計畫，有機會出國看見不同國家的真實面貌，並擔任志工學習付出，相信自己是有能力去改變與翻轉未來。

學務長彭政雄表示，學務處執行的高教深耕計畫以「培力．翻轉力．行動實踐力」為主軸，透過以學習取代工讀方式，辦理各式課後輔導課程，縮短學習落差，提升成就並給予參加的學生獎助金。

彭政雄也說，教育部高教深耕計畫弱勢學生補助加上向校友與企業界募款，今年度約有780萬勵學獎助金，與教務處、圖書館、推廣教育中心及藝文中心共同辦理學習輔導、技能學習及提供獎助金，照顧校內近1700位弱勢學生，使學生可以兼顧課業與生活，來達到提升弱勢學生發展、學習技能翻轉力的目標，讓弱勢學生在「學習、職涯、生活」三方面有完整學習發展。

(中時 )