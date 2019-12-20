中信兄弟新任總教練丘昌榮，談到明年球隊規畫分兩大方向，分別為中心打線及先發投手的調整，目前心中有5到6位本土先發投手人選，其中會考慮讓鄭凱文轉任先發。

丘昌榮表示「開弓沒有回頭箭」，就看箭會飛的多久、多遠，「球隊需要我，我也有勝任的決心，接下來會負起球隊所有戰績責任。」

「丘總」丘昌榮表示有和球員通過電話，向他們說明明年球隊方針，並了解每位球員的訓練狀況，年輕中心打者部分都在25歲左右，像陳子豪、詹子賢，再搭配林智勝與周思齊有經驗打者，前、後棒次也不會做太大改變。

而先發投手方面，心目中有5到6位本土先發投手人選，其中蔡齊哲明年會轉任長中繼，鄭凱文則會是先發人選。洋將仍正在尋找，會由新聘任的國際球探艾迪頓協助，「洋將理論上都會選先發投手。」

而雖有初步的整體規畫，不過丘昌榮表示還要看春訓狀況做調整，看誰狀況最好再做安排。

(中時 )