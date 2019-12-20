台南市政府教育局今天舉行年終成果發表會，局長鄭新輝(左四)強調，呼應108新課綱理念，教育局啟動教育引擎3.0，火力全開點燃學習無限可能。(曹婷婷攝)

台南市政府教育局首創「2020台南兒童藝術教育節」，明年7月第一周為期5天的台南兒童藝術教育節，全市國中小學生就是這場節慶的主人，自己設計LOGO、吉祥物，屆時還將「封街看我這young show」、藝術夏令營與大師有約、偏鄉好美力藝遊南美館、創意戲劇展演、親子藝術體驗等，期使透過全台南的孩子浸淫藝術，也能讓藝術走進學習走進生活。

台南市政府教育局今天舉行年終成果發表會，呈現過去一年來教育創新、問題突破、建設成果等面向的重要政策成果，並發表未來展望。局長鄭新輝強調，呼應108新課綱的教育理念，教育局啟動教育引擎3.0，火力全開點燃學習無限可能。

回顧豐碩成果同時也展望未來，在「軟實力」方面，包括「教保服務公共化，113年平價＋公共化比率達48.1％」、「扎根閱讀素養，建置K-12閱讀平臺」、「善用資訊科技輔助資源，扎根學力品質」、「成立創思與教學研發中心，提升有效教學品質」、「首創2020臺南兒童藝術教育節」、「扎根體適能與飲食教育」。

「建設力」方面，包含「推動技職及科技教育，培養專業創新人才」、「普及化太陽能光電 促進環境永續發展」、「新設國中小 打造鑽石級永續生態校園」、「設置全國第一所K-12沙崙雙語學校」、「籌設國立科學未來館 建置首座新興科技體驗館」等重點。

教育局今年度各項教育評比均名列前茅，行動學習推動計畫優良學校選拔有5校獲獎，獲獎數全國第一；資訊教育執行成果獲特優；日本加賀RoboRave國際機器人大賽，獲18面獎牌，連續5年獲總成績第一；教育部教學卓越獎獲2金2銀，獲獎校數全國第二名；4校獲教育部閱讀磐石獎，獲獎校數全國第三名。

教育創新方面，全國首創新課綱專案辦公室，推動進度為全國最快。配合新課綱科技領域課程，成立8所科技中心，研發國中小共通性課程模組，建置示範性創新智慧學習教室50校等。

「接軌國際，雙語教育動起來」，辦理寒暑假英語營隊、建置數位英語教室、全國首推CLIL雙語跨領域教學13所國小3所國中參與。

建立教師及校長支持系統，提供各校分享辦學經驗及專業支持，發揮互助共好精神。持續推動減輕家長負擔的幼教措施，包括提升公幼及非營利幼兒園家數、擴大發放育兒津貼等。

問題突破方面，市長黃偉哲宣布未休假加班費由3日提高至7日、比往年提早發放學校教育人員考核獎金；且要求各校按月撥足中小學導師費千元；108學年度起，國中教師員額編制將增加為每9班增1師」。並建構友善的免試入學比序方式，調整體適能計分、增加語言認證、多元發展6項滿分提高為70分、增加教育會考總積點，簡化同分比序項目，讓比序更簡明易懂。

校舍重建及補強工程上，獲核定校數及棟數最多，辦理進度也居全國之冠；重建30校45棟，已完工7校，主體結構完成11校，全方位改善教育建設。

(中時 )